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WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır, ücretsiz mi? WhatsApp'ta ChatGPT kullanma

Teknolojinin her geçen gün biraz daha ilerlemesi, internetin günlük hayattaki kullanımını da arttırmaktadır. Neredeyse tüm işlemler, alışverişler ve hatta resmi belgeler internet üzerinden yapılabilir ve düzenlenebilir hale gelmiştir. Yapay zekalı bir sohbet robotu olan ChatGPT de bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır, ücretsiz mi? WhatsApp'ta ChatGPT kullanma
Ferhan Petek

Open AI tarafından geliştirilmiş olan ChatGPT, yapay zekâya dayalı olarak üretilmiş olan bir sohbet robotudur. Sesli ya da yazılı olarak kendisine sorulan soruları yazılı ya da sesli olarak yanıtlamakla yükümlüdür. Her geçen gün biraz daha gelişen yapay zeka teknolojisi son zamanlarda WhatsApp uygulamasına da entegre edilmiştir.

WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır?

Yapay zeka teknolojisi olan ChatGPT, Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ile entegre olarak çalışmaya başlamıştır. Uygulama kullanıcıları OpenAI tarafından verilen telefon numarasını rehberlerine kaydettikleri zaman WhatsApp uygulaması üzerinden ChatGPT ile sohbet edilebilmektedir.

2024 yılından itibaren uygulamaya geçirilmiş olan entegre sistemi sayesinde yapay zeka kullanıcıları WhatsApp uygulaması üzerinden ChatGPT ile kolaylıkla iletişim kurabilmektedirler. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:

  • +1 800 242 8478 numarası telefon rehberine kayıt edilir.
  • WhatsApp uygulaması açılır.
  • Kaydedilen numara ile sohbet kutusu açılarak sohbete başlanır.

WhatsApp’ta ChatGPT'yi kullanmak ücretsiz mi?

WhatsApp'ta ChatGPT kullanmak oldukça kolay ve çoğunlukla ücretsizdir. Örnek olarak kayıt edildikten sonra yazışma ücretsiz olarak yapılabilir. Ancak görsel gönderimi ya da ses kaydı video gibi gönderimler belli limitlerle sınırlandırılmıştır. Bu limitler günlük olarak sınırlıdır ve belli bir süre geçtikten sonra yeniden kullanılabilir. Görsellere GIF'ler ve çıkartmalar da dahil edilmiştir.

Bu entegre uygulama özellikle ChatGPT uygulamasını telefonuna indirmeyi tercih etmeyenlerin çok sık kullandığı bir uygulamadır. WhatsApp uygulaması üzerinden ChatGPT ile sohbet edebilmek mümkün olduğu için ChatGPT uygulamasını ayrıca mobil cihaza ya da telefona indirmeye gerek olmaz. WhatsApp uygulaması üzerinden ChatGPT ile sohbet edebilmek için herhangi bir kayıt işlemi ya da ek bir ücret gerekmez.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp yapay zeka OpenAI ChatGPT
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