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WhatsApp'ta sesli arama nasıl yapılır? iOS ve Android WhatsApp'ta sesli arama yapma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
10.01.2025 17:19
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WhatsApp, dünya genelinde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biridir ve kullanıcılarına hem görüntülü arama hem de sesli arama hizmeti sunmaktadır. WhatsApp'ın sesli arama özelliği ile kullanıcılar, internet üzerinden sesli görüşmeler yaparak anlık iletişimlerini gerçekleştirebilmektedir. Peki, WhatsApp'ta sesli arama nasıl yapılır?

WhatsApp'ta sesli arama nasıl yapılır? iOS ve Android WhatsApp'ta sesli arama yapma

WhatsApp’ın sesli arama özelliği kullanıcılarına iletişim imkanı sunmaktadır. İnternet üzerinden gerçekleşen bu aramalar, telefon görüşmelerine benzeyen ses aktarımına sahiptir. WhatsApp’taki ses codec’leri ile kullanıcılar konuşma deneyimi yaşayabilir. Eerişilebilir olan bu özellik arkadaşlarınızla, ailenizle veya iş arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlar. Ayrıca WhatsApp, sesli arama sırasında grup görüşmeleri yapma imkanı da sunmaktadır.

iOS WhatsApp'ta sesli arama yapma

iOS üzerinde WhatsApp’ta sesli arama yapmak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek sesli arama yapabilirsiniz:

    1. WhatsApp Uygulamasını açın.
    1. Kişi veya grup seçin.
    1. Sohbet penceresinin üst kısmında yer alan telefon ikonuna dokunun. Bu, sesli arama yapmanızı sağlar.
    1. Telefon ikonuna dokunduğunuzda, sesli arama başlayacaktır. Eğer grup görüşmesi yapıyorsanız, katılmak isteyen diğer kişiler de aynı şekilde davet edilir.
    1. Görüşmeyi sonlandırmak için ekranın üst kısmındaki kırmızı telefon simgesine dokunun.

Android WhatsApp'ta sesli arama yapma

Android üzerinde WhatsApp’ta sesli arama yapmak oldukça kolaydır. İşte adım adım sesli arama yapma işlemi:

    1. WhatsApp uygulamasını açın.
    1. Kişi veya grup seçin.
    1. Sohbet penceresinin üst kısmında yer alan telefon ikonuna dokunun. Bu, sesli arama başlatmanızı sağlar.
    1. Telefon simgesine dokunduğunuzda sesli arama başlayacaktır. Eğer grup görüşmesi yapıyorsanız, katılmak isteyen diğer kişiler de aynı şekilde davet edilir.
    1. Görüşmeyi sonlandırmak için ekranın üst kısmındaki kırmızı telefon simgesine dokunun.

WhatsApp sesli arama özelliği, grup aramalarından farklı olarak 32 kişiye kadar sesli sohbet imkanı sunar. Diğer sesli görüşme uygulamalarında olduğu gibi sesli sohbet ayrı bir sunucu üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece daha geniş katılımcı grupları da kullanım sağlar. Bu sistem arkadaş gruplarının iletişim kurmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanır.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android arama
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