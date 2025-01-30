WhatsApp’ta silinen kişiler nasıl geri getirilir? WhatsApp’ta kaybolan kişileri geri yükleme

Kaybolan kişiler WhatsApp’ta rehberde hâlâ mevcutlarsa uygulamanın senkronizasyonunu güncelleyerek geri getirilebilir. Eğer kişiler rehberden silindiyse, yedekleme yapılmışsa eski bir yedeği geri yüklemek çözüm olabilir. Google Drive veya iCloud üzerinden yedeklemeden geri yükleme işlemi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca WhatsApp’a gerekli izinlerin verildiği kontrol edilmelidir.

WhatsApp’ta silinen kişiler nasıl geri getirilir?

WhatsApp’ta kaybolan kişileri geri yüklemek için ilk olarak telefonun rehberinin doğru şekilde senkronize edildiğinden emin olunmalıdır. Kişiler bazen rehberde bulunmasına rağmen WhatsApp’ta görünmeyebilir. Bu durumda uygulamanın senkronizasyonunu güncellemek kaybolan kişilerin geri gelmesine yardımcı olabilir.

Eğer kişiler tamamen rehberden silindiyse WhatsApp’ta kaybolan kişileri geri yüklemek için daha önce yapılan yedeklemeler kullanılabilir. WhatsApp, sohbetler ve kişiler için düzenli yedekleme yapar. Yedekleme yapılmışsa eski bir tarihe geri dönülerek kaybolan kişiler geri getirilebilir. Android cihazlarda Google Drive, iPhone’da ise iCloud üzerinden bu işlem gerçekleştirilebilir.

Yedeklemeleri kontrol etmek için WhatsApp’ın ayarlar kısmına girilip sohbet yedeği kısmı kontrol edilmelidir. Yedeklemenin bulunduğu bir tarih seçilerek yedekten geri yükleme işlemi yapılabilir. Bu kaybolan kişilerin tekrar WhatsApp’ta görünmesini sağlar. Ancak geri yükleme işlemi sırasında yedekleme tarihinin kaybolan kişilerin WhatsApp’ta görünmeden önceki bir zamanı kapsaması gerektiği unutulmamalıdır.

WhatsApp’ta kaybolan kişileri geri yükleme için bazen uygulamanın yeniden yüklenmesi gerekebilir. Uygulama kaldırılıp tekrar yüklendiğinde, yedekleme geri yüklenir ve silinen kişiler geri gelir. Bu işlem WhatsApp hesabına giriş yaparak eski sohbetler ve kişiler ile tekrar erişim sağlar.

WhatsApp’a rehber erişim izni verildiğinden emin olunmalıdır. Uygulamanın, telefon rehberine erişimi yoksa kişiler WhatsApp’ta görünmeyebilir. İzinler doğru şekilde verildiğinde kaybolan kişiler geri yüklenebilir. Eğer yedekleme yapılmamışsa kaybolan kişiler geri getirilemez. Bu nedenle WhatsApp’ta kaybolan kişileri geri yüklemek için düzenli olarak yedekleme almak büyük önem taşır.

Yedekleme, kişilerin ve sohbetlerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve olası veri kayıplarına karşı koruma sağlar. WhatsApp yedekleme işlemini otomatik olarak yapabileceği gibi kullanıcılar manuel olarak da yedekleme yapabilir.