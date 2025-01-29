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WhatsApp’ta zil sesi nasıl değiştirilir? iOS ve Android WhatsApp’ta zil sesi değiştirme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.01.2025 18:58
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Gerek sesli gerekse görüntülü iletişim kurma fırsatını sunan uygulamalardan biri WhatsApp uygulamasıdır. Bu uygulamanın bünyesinde kullanıcılara yarar sağlayan çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri uygulamanın kendi kullandığı varsayılan zil sesinin istenildiğinde değiştirilebilmesidir. Değiştirme işlemi mobil cihazlar üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Peki, WhatsApp’ta zil sesi nasıl değiştirilir, iOS ve Android WhatsApp’ta zil sesi değiştirme nasıl yapılır?

WhatsApp’ta zil sesi nasıl değiştirilir? iOS ve Android WhatsApp’ta zil sesi değiştirme

WhatsApp uygulaması günümüzde yaygın olarak kullanılan sohbet etme ve anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkmaktadır. İnsanlar bu uygulama üzerinden başkaları ile hem görüntülü hem de sesli olarak görüşebilmekte, ayrıca sesli ya da görüntülü mesaj atabilmektedir. Bunun yanı sıra bu uygulamayı kullanan kişiler hem mesaj hem de arama bildirim zil seslerini arzu ettikleri gibi değiştirme imkânına da sahiptir.

WhatsApp’ta zil sesi nasıl değiştirilir?

İnternet üzerinden kullanılan birçok farklı haberleşme uygulaması vardır. WhatsApp uygulaması da bu uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk piyasaya giriş yaptığı dönemlerde sadece mobil cihazlarda kullanılabilen bu uygulama, daha sonrasında bilgisayar, tablet gibi diğer teknolojik cihazlarda da kullanılmaya başlamıştır. WhatsApp bünyesinde kullanıcılara avantaj sağlayan pek çok farklı özellik mevcuttur. Bu özelliklerden biri gelen mesajların ya da aramaların zil sesini değiştirme özelliğidir.

Bu zil sesi değiştirme özelliği belirli kişiler için de özel olarak kullanılabilmektedir. İnsanlar isterlerse belirledikleri kişilere özel zil sesi atayabilmektedir. Kimi WhatsApp kullanıcıları çeşitli zil seslerini kullanırken kimileri ise zil sesi yerine bildirimleri sessize almakta ya da cihazın titreşim özelliğini açmaktadır.

iOS ve Android WhatsApp’ta zil sesi değiştirme nasıl yapılır?

Dünya genelinde en sık kullanılan iletişim kurma uygulamalarının arasında WhatsApp da bulunmaktadır. Kullanıcılar WhatsApp uygulamasını kullanırken bazı kişilerden gelen hem arama hem de mesaj bildirim zil seslerini özelleştirmeyi isteyebilmektedir.

WhatsApp uygulaması bünyesinde yer alan birçok farklı zil sesi bulunmaktadır. Kişiler bu zil sesleri arasından seçim yapabileceği gibi kendi istedikleri bir zil sesini yükleyerek de seçim yapabilmektedir. Zil sesini değiştirmek son derece kolay bir işlemdir. Android WhatsApp’ta zil sesi değiştirme işlemini yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şöyledir:

  • Öncelikle "WhatsApp" uygulamasını açınız ve ardından "üç nokta üst üste olan simge"ye tıklayınız.
  • Sonrasında “Ayarlar > Bildirimler > Aramalar” adımlarını takip ediniz.
  • "Aramalar" kısmına tıkladığınızda karşınıza çıkan menüde “Zil Sesi” bölümüne basınız.
  • Bu bölümden istediğiniz bir zil sesini seçip, ardından “Kaydet" > "Uygulama” adımlarını izleyerek, işlemi tamamlayabilirsiniz.
  • Belirli kullanıcılar için zil sesi ayarlayacağınız zaman ise önce o kişinin ismine tıklayınız. Sonrasında “Özel Bildirimler" > "Özel Bildirimleri Kullan” adımlarını izleyip, mesaj ya da arama zil seslerini özelleştirebilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta zil sesi değiştirme işlemi için ise yapılması gerekenler kısaca şu şekildedir:

  • Öncelikle mobil cihazınız üzerinden uygulamaya giriş yapınız.
  • Ardından “Ayarlar" > "Bildirimler” kısmına geliniz.
  • "Bildirimler" kısmından arama, mesaj gibi bildirimler için zil sesini kolayca seçebilirsiniz.
  • Eğer belirli kişiler için zil sesi ayarlamak isterseniz, “Kişiler" > "Özel zil sesi seçilecek olan kişinin adı" > "Düzenle” adımlarını takip ediniz.
  • Bir zil sesi seçtikten sonra “Bitti” kısmına tıklayarak, işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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