WhatsApp'tan depolama sorunlarına çözüm: "Seçmeli temizlik" özelliği geliyor!

WhatsApp, telefon depolama alanını dolduran sohbetler için bir çözüm geliştiriyor. iOS beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik sayesinde, artık bir sohbeti komple silmek zorunda kalmayacaksınız. Metin mesajlarını koruyup, sadece videoları veya fotoğrafları seçip tek tıkla temizleyebileceksiniz.

Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, "Depolama Yönetimi"ne yeni bir çözümle el atıyor. Webtekno'nun aktardığına göre, iOS beta sürümünde (25.37.10.72) keşfedilen bir özellik, kullanıcıların depolama temizliği yaparken işini kolaylaştıracak.

Şu an WhatsApp'ta bir grubu veya sohbeti temizlemek istediğinizde ya her şeyi silersiniz ya da tek tek mesaj seçmekle uğraşırsınız. Yeni güncelleme ise bu süreci kategorize ediyor.

YENİ ÖZELLİK BÖYLE GÖRÜNÜYOR

WhatsApp tan depolama sorunlarına çözüm: "Seçmeli temizlik" özelliği geliyor! 1

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, yeni özellik devreye girdiğinde, bir sohbetin "Temizle" seçeneğine tıkladığınızda karşınıza şu seçenekler çıkacak ve hangilerini silmek istediğinizi seçebileceksiniz:

  • Fotoğraflar
  • Videolar
  • Belgeler
  • Sesler
  • Çıkartmalar

Bu sayede örneğin, yıllar süren yazışmalarınızı korurken, sohbetin içinde yer kaplayan videoları veya gereksiz mesaj görsellerini tek hamlede silebileceksiniz.

NE ZAMAN GELİYOR?

Yaklaşık bir ay önce Android versiyonda test aşamasına test aşamasına geldiği bilinen bu özellik, görünüşe göre şimdi de iOS tarafında test ediliyor. Bu da özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.

Bu özellik, özellikle düşük hafızalı telefon kullanıcıları için son derece önemli bir çözüm olacak gibi görünüyor.

whatsapp
