WhatsApp'tan depolama sorunlarına çözüm: "Seçmeli temizlik" özelliği geliyor!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, "Depolama Yönetimi"ne yeni bir çözümle el atıyor. Webtekno'nun aktardığına göre, iOS beta sürümünde (25.37.10.72) keşfedilen bir özellik, kullanıcıların depolama temizliği yaparken işini kolaylaştıracak.

Şu an WhatsApp'ta bir grubu veya sohbeti temizlemek istediğinizde ya her şeyi silersiniz ya da tek tek mesaj seçmekle uğraşırsınız. Yeni güncelleme ise bu süreci kategorize ediyor.

YENİ ÖZELLİK BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, yeni özellik devreye girdiğinde, bir sohbetin "Temizle" seçeneğine tıkladığınızda karşınıza şu seçenekler çıkacak ve hangilerini silmek istediğinizi seçebileceksiniz:

Fotoğraflar

Videolar

Belgeler

Sesler

Çıkartmalar

Bu sayede örneğin, yıllar süren yazışmalarınızı korurken, sohbetin içinde yer kaplayan videoları veya gereksiz mesaj görsellerini tek hamlede silebileceksiniz.

NE ZAMAN GELİYOR?

Yaklaşık bir ay önce Android versiyonda test aşamasına test aşamasına geldiği bilinen bu özellik, görünüşe göre şimdi de iOS tarafında test ediliyor. Bu da özelliğin çok yakında tüm kullanıcılara sunulabileceğini gösteriyor.

Bu özellik, özellikle düşük hafızalı telefon kullanıcıları için son derece önemli bir çözüm olacak gibi görünüyor.