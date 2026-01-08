WhatsApp’tan kişi engelleme ve kaldırma adımları

WhatsApp’ta yer alan kişi engelleme ve engeli kaldırma gibi özellikler kullanıcıların kimlerle iletişim kurmak istediklerini belirleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. WhatsApp’ta kişi engelleme seçeneği, belirli bir kişinin mesaj göndermesini, arama yapmasını ve durum güncellemelerini görmesini sınırlandırmaya yaramaktadır. Engelleme işlemi, karşı tarafa herhangi bir bildirim gönderilmeden gerçekleştirilmekte ve kullanıcı dilediği zaman bu ayarı değiştirme hakkına sahip olmaktadır.

WhatsApp'tan kişi engelleme nasıl yapılır?

WhatsApp'ta bir kişi engellemek için izlenmesi gereken adımlar oldukça basittir. Engelleme işlemi, hem Android hem de iOS cihazlarda benzer şekilde uygulanabilmektedir. Aşağıdaki adımları takip ederek WhatsApp'tan istediğiniz kişileri engelleyebilirsiniz:

İlk olarak mobil cihazınızdan WhatsApp uygulamasını açın.

Engellemek istediğiniz kişinin adını sohbette aratın.

Sohbet ekranının üst kısmında yer alan kişi adına veya numarasına dokunun.

Açılan profil sayfasını aşağıya doğru kaydırın.

"Kişiyi engelle" seçeneğine dokunun.

Son olarak engelleme işlemini onaylayarak engellemeyi tamamlayın.

Bu adımların ardından engellediğiniz kişi size mesaj gönderemez, sizi arayamaz ve durum güncellemelerinizi görüntüleyemez. Bunun yanında "Ayarlar" menüsü üzerinden de engelleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. "Ayarlar" menüsü üzerinden engelleme işleminizi gerçekleştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

İlk olarak mobil cihazınızdan WhatsApp uygulamasını açın.

"Ayarlar" kısmına dokunun.

Karşınıza çıkan ekrandan "Gizlilik" seçeneğine dokunun.

"Engellenen kişiler" kısmına basın ve "Yeni ekle" seçeneğini seçin.

Bu kısma engellemek istediğiniz kişinin adını yazarak engelleme işleminizi tamlayabilirsiniz.

Engellemek istediğiniz kişi telefonunuzda kayıtlı değilse yani bilinmeyen bir numaraysa bilinmeyen numaraları engellemek için kullanabileceğiniz iki seçenek bulunmaktadır:

Bilinmeyen numaradan mesaj atan veya arayan kişi ilk defa sizinle iletişime geçtiyse ilgili sohbeti açıp sohbet penceresinde çıkan "Engelle" seçeneğine tıklayarak engelleme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Bilinmeyen numara size daha önce mesaj attıysa sohbete girerek kişinin numarasına tıklayın. Ardından "engelle veya şikayet et" seçeneklerinden birini seçin. "Şikayet et ve engelle" seçeneğine dokunursanız kişiyi hem şikayet etmiş hem de engellemiş olursunuz.

WhatsApp'ta Engel Kaldırma Nasıl Yapılır?

WhatsApp’ta engellenmiş bir kişinin engelini kaldırmak, iletişimi yeniden başlatmak isteyen kullanıcılar için pratik bir işlemdir. Engel kaldırma işlemi sonrasında karşı taraf size mesaj gönderebilir, arama yapabilir ve durum güncellemelerinizi görebilir. Fakat engelleme sürecinde gönderilen mesajlar otomatik olarak geri yüklenmez; iletişim, engelin kaldırıldığı andan itibaren devam etmektedir. WhatsApp’ta engel kaldırmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: