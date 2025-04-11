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WhatsApp’tan kullanıcıları mutlu edecek yeni özellik: Animasyon kontrolü geliyor

WhatsApp, kullanıcıların sohbet deneyimini kişiselleştirmek için yepyeni bir özelliği test ediyor. Artık emojilerin, çıkartmaların ve GIF’lerin animasyonlarını kapatabileceksiniz. Bu yenilik, özellikle hareketli içeriklerden rahatsız olan kullanıcılar için büyük bir rahatlama sağlayacak. Detaylar haberimizde...

WhatsApp’tan kullanıcıları mutlu edecek yeni özellik: Animasyon kontrolü geliyor
Sedef Karatay

WABetaInfo’nun Android beta sürümünde keşfettiği bu özellik, sohbetlerdeki animasyonlu içerikler üzerinde tam kontrol sunuyor. Ayarlar menüsünden erişilebilecek bu seçenekle, kullanıcılar ister tüm animasyonları kapatabilecek isterse sadece belirli türleri (emojiler, çıkartmalar ya da GIF’ler) devre dışı bırakabilecek.

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İSTEĞE BAĞLI KAPATABİLİRSİNİZ

Emojiler: Animasyonlu emojiler kapatıldığında, hareketli efektler duracak ve emojiler sabit görünecek. Ancak emojiler tamamen kaybolmayacak, sadece statik bir şekilde görüntülenecek.

Çıkartmalar: Hareketli çıkartmalar da aynı şekilde sabit hale getirilebilecek.

GIF’ler: GIF’ler içinse manuel kontrol geliyor. Kapatıldığında, GIF’ler yalnızca üzerine tıkladığınızda oynayacak, aksi takdirde hareketsiz kalacak.

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DAHA KİŞİSEL BİR SOHBET DENEYİMİ

Bazı kullanıcılar, sohbetlerde sürekli hareketli GIF’ler ve çıkartmalarla karşılaşmaktan hoşlanmıyor. WhatsApp’ın bu adımı, herkesin kendi zevkine uygun bir deneyim yaratmasına olanak tanıyor. Özellikle yoğun sohbetlerde dikkat dağıtıcı olabilen animasyonlar, bu özellikle kolayca yönetilebilecek.

NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

Özellik şu an beta aşamasında test ediliyor ve henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak WhatsApp’ın hızlı güncelleme takvimi göz önüne alındığında, bu yeniliğin kısa sürede tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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WhatsApp, kullanıcı odaklı yeniliklerle sohbet deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Animasyon kontrolü, küçük ama etkili bir değişiklik olarak dikkat çekiyor. Siz bu özelliği nasıl buldunuz?

(WebTekno)

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whatsapp Whatsapp yeni özellik
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