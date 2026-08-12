Windows kullanıcıları dikkat: Microsoft 400 açığı kapattı, biri saldırılarda kullanılıyordu

Microsoft, Ağustos 2026 Patch Tuesday güvenlik güncellemelerini yayımladı. Güncellemeler kapsamında toplam 400 güvenlik açığı için düzeltme sunulurken, bunların arasında üç zero-day açığı da bulunuyor. Bu rakam, Microsoft'un bu ay daha önce Mariner, Microsoft Teams, Microsoft Azure, Microsoft Entra, Microsoft Office ve Power Apps'te yamaladığı bazı açıkları kapsamıyor.

Yamalanan zero-day açıklarından birinin aktif saldırılarda kullanıldığı, diğer ikisinin ise daha önce kamuya açık biçimde ifşa edildiği belirtiliyor.

Ağustos güncellemelerinde 42 güvenlik açığı “kritik” olarak sınıflandırıldı. Bunların 37’si uzaktan kod çalıştırma, beşi ise yetki yükseltme açıklarından oluşuyor.

AKTİF KULLANILAN ZERO-DAY AÇIĞI KAPATILDI

Aktif saldırılarda kullanıldığı belirtilen açık CVE-2026-68820 kodunu taşıyor.

Windows Ancillary Function Driver for WinSock bileşenini etkileyen açık, yetkili bir saldırganın yerel olarak yetkisini yükseltmesine imkân tanıyor.

BleepingComputer'a göre saldırgan, etkilenen sistemde özel olarak hazırlanmış bir uygulama çalıştırarak açığı tetikleyebiliyor. Başarılı bir saldırı sonucunda SYSTEM yetkileri elde edilebiliyor ve kullanıcı etkileşimi gerekmiyor.

Açık Moshe Marelus ve David Driker tarafından Check Point ile birlikte Microsoft’a bildirildi.

Check Point, açığın Kuzey Kore bağlantılı Lazarus tehdit aktörleri tarafından zero-day saldırılarında kullanıldığını açıkladı.

Saldırılarda CVE-2026-68820’nin, Lazarus’un çekirdek modunda çalışan FudModule rootkit’inin yeni bir sürümünü dağıtmak için kullanıldığı belirtildi.

İKİ ZERO-DAY DAHA YAMALANDI

Microsoft’un güncellemeyle kapattığı diğer iki zero-day açığı ise CVE-2026-62832 ve CVE-2026-72971 oldu.

CVE-2026-62832, Windows User Profile Service bileşenini etkileyen bir yetki yükseltme açığı.

Kaynağa göre başka bir yerel hesaba ait kimlik bilgilerine sahip saldırgan, özel hazırlanmış bir uygulama aracılığıyla başka bir kullanıcının verilerine erişebilir veya bunları değiştirebilir ve yönetici yetkileri elde edebilir.

Microsoft açığı anonim bir araştırmacıya atfederken, ayrıntıların daha önce LegacyHive adıyla kamuya açıklanan güvenlik açığıyla eşleştiği belirtiliyor.

CVE-2026-72971 ise Windows Container Isolation FS Filter Driver bileşenini etkileyen ve daha önce kamuya açıklanmış bir tampering açığı olarak listeleniyor.

42 AÇIK KRİTİK SEVİYEDE

Ağustos 2026 Patch Tuesday kapsamında 42 güvenlik açığı kritik olarak sınıflandırıldı.

Bunların 37’si uzaktan kod çalıştırma, beşi ise yetki yükseltme açıkları.

Microsoft’un bu ay kapattığı açıkların sayısı temmuz ayındaki 570 güvenlik açığının altında kalıyor. Buna rağmen Ağustos Patch Tuesday paketi önceki aylara kıyasla oldukça geniş bir güvenlik güncellemesi olarak öne çıkıyor.

Microsoft’un yazılımlarındaki daha fazla güvenlik açığını tespit etmek amacıyla yapay zekâ destekli bir güvenlik açığı keşif sistemi kullanmaya başlaması nedeniyle Patch Tuesday güncellemelerinde bulunan açık sayısının artabileceği daha önce belirtilmişti.