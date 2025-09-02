HABER

Windows’ta otomatik başlatılan programlar nasıl kapatılır? Windows başlangıç programları kapatma

Bilgisayarlar yarım asırdan uzun bir süredir geliştirilmeye ve kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek için çözümler üretmeye devam ediyor. Günümüzde artık okul, iş ve gündelik hayat gibi birçok alanda hayatımızın önemli bir aygıtı görevini üstleniyor. Tabii bu görevi üstlenmesi esas olarak üretilen uygulamaların kullanıma sunulabilmesiyle alakalı.

Kullanıcıların tercihlerine ve kullanım alanlarına göre çeşitli özelliklerde bilgisayarlar mevcut. Bilgisayarların temel amacı insan hayatını kolaylaştıran uygulamaların kullanılabilmesini sağlamak. Ayrıca gündelik hayat ile dijital dünya arasındaki köprüyü de kuran en önemli cihazlardan birisi.

Günümüzde uygulamaların birçoğu mobil cihazlara uygulanabilir olsa da daha kompleks ve çoklu fonksiyondaki uygulamalar halen bilgisayara ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan birçok mobil uygulamanın da bilgisayar uyarlamaları daha kapsamlı ve arttırılmış kullanım deneyimi sunabiliyor.

Dünyadaki bilgisayar ve uygulamaların çok büyük bir kısmı Microsoft'a ait Windows işletim sistemine entegre olarak tasarlanıyor ya da uyarlanıyor. Pazarın önemli bir kısmı Windows işletim sistemine ait. Bu sebeple uygulamalar Windows üzerinden maksimum kullanıcı deneyimi için henüz çıkış aşamasında tasarlanarak hazırlanmaktadır. Kullanıcılar açısından bu deneyim ise kimi zaman olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Windows’ta otomatik başlatılan programlar nasıl kapatılır?

Windows başlangıç programları temel olarak bilgisayarların açılış aşamasında otomatik başlama talimatı alan uygulamalardır. Bu tarz uygulamalar hem uygulamanın günlük kullanımını teşvik etmek hem de kullanıcılara hızlı bir erişim sağlamak ister. Ancak başlangıç uygulamalarının bazı olumsuz sonuçları olabilir.

Bilgisayarın işletim sistemi ısıya duyarlı çalışan bir donanımdır. Uygulamalar da kullandıkları yoğun veri transferi ile bilgisayarın RAM'ine yük bindirir. RAM'deki boş alanın dolması sonucu işletim sistemi ısınır ve bilgisayar yavaşlar. Kullanıcılar da henüz cihaz açılmadan başlayan kasma ve donmalardan rahatsızlık duyabilir.

Windows başlangıç programları kapatma

Klavyenizden oluşturacağınız Ctrl + Shift + Esc tuş kombinasyonu ile görev yöneticisini açabilirsiniz. Üst sekmeden "başlangıç" bölümüne geçin ve listeden otomatik başlamasını istemediğiniz uygulamayı seçerek sağ alttan "devre dışı bırak" kısmına tıklayabilirsiniz. Uygulama/programın çalışırlık durumunu "durum" kısmından "etkin" ya da "devre dışı" olarak kontrol edebilirsiniz.

Windows 10 ve 11 sürümlerine sahip bilgisayarlarınızda ayarlar menüsünden kapatmak için:

Ana ekrandan "başlat" kısmına girip "ayarlar" sekmesine geçin. Bu sekmeden "uygulamalar" seçip başlangıç yoluna girin. Gereksiz gördüğünüz uygulamaların yanlarında bulunan anahtar simgesini kapalı konuma getirin.

Eğer Windows 7/8 gibi eski sürümlere sahipseniz şu şekilde sistem yapılandırması yapabilirsiniz:

-Windows + R tuşlarına basın ve arama kısmına msconfig yazıp aratın. Açılacak sekmede başlangıç kısmına gidip gereksiz gördüğünüz uygulamaların işaretlerini kaldırın. Bu sürümlerde kaydettikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir.

Harici uygulamaları kendi ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz:

Bazı uygulamalarda (Spotify ve Steam gibi) iç ayarlarında "Windows ile başlat" seçeneği mevcuttur. Bu seçeneği uygulamanın iç menüsünden ayarlar kısmından erişip devre dışı bırakabilirsiniz.

Antivirüs gibi koruyucu programları hiçbir zaman devre dışı bırakmayın. Otomatik ağ bağlantıları bu güvenlik açığını siz fark etmeden değerlendirebilir.

