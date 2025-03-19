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WMO açıkladı: 2015-2024 dönemi ‘en sıcak 10 yıl’ olarak kayıtlara geçti!

19.03.2025 13:51
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Dünya Meteoroloji Örgütü, 2015-2024 döneminin kayıtlara ‘en sıcak 10 yıl’ olarak geçtiğini açıkladı.

WMO açıkladı: 2015-2024 dönemi ‘en sıcak 10 yıl’ olarak kayıtlara geçti!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğine ve bunun Dünya üzerindeki etkilerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda, iklim değişikliği etkilerinin hızla arttığı 2015-2024 döneminin kayıtlara ‘en sıcak 10 yıl’ olarak geçtiği belirtilerek, 2024'te küresel sıcakların ilk kez 1850-1900 yıllarındaki sanayi öncesi döneme göre 1,5 santigrat dereceden fazla arttığı bildirildi.

LA NİNA'NIN EL NİNO'YA DÖNÜŞMESİ YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

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Raporda, 2024'te kaydedilen rekor sıcaklıkların başlıca nedeninin, sera gazı emisyonlarındaki artış olduğu vurgulanarak, gezegeni serinleten La Nina hava olayının sıcaklık artışına neden olan El Nino'ya dönüşmesinin de bu yükselişi hızlandırdığı aktarıldı.

'EN SICAK OKYANUS YILI'

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Atmosferde kaydedilen karbondioksit, metan ve azot oksit seviyelerinin ise son 800 bin yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bilgisine yer verilen raporda, 2024'ün, son 65 yılın ‘en sıcak okyanus yılı’ olduğu ifade edildi. Antarktika'daki buzul alanının son 3 yıl içinde en düşük seviyeye indiği ve buzulların kütle kaybının bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye geldiği belirtilen raporda, deniz seviyesindeki yükselme oranının 1993'te ilk uydu kayıtlarının alınmaya başlamasından bu yana 2 katına çıkarak 2024'te en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.

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Okyanuslardaki asitlenmenin giderek arttığı kaydedilen raporda, habitat alanı, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerinde etkili olan bu durumun mercan resifleri gibi kabuklu deniz ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılıktan elde edilen gıda üretimini de olumsuz etkilediği bildirildi.

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Raporda, ayrıca 2024'te iklim etkilerinin yol açtığı doğal felaketler sonucu yerlerinden edilen kişilerin sayısının son 16 yılda kaydedilen en yüksek sayı olduğu ifade edildi.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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hava sicakligi meteoroloj hava sıcaklıkları
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