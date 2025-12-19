HABER

X'e daha önce görülen paylaşımları bulmayı sağlayacak sürpriz özellik: En büyük dertlerden biri tarih olacak!

Ürün şefi Nikita Bier’in paylaştığı ekran görüntüsüne göre, sosyal medya platformu X, daha önce görülen paylaşımları tekrar bulamama sorununa muhtemelen "Görülenler" (Seen) sekmesiyle çözüm getirmeye hazırlanıyor. “Sizin İçin” ve “Takip Edilenler”in yanına eklenen bu sekme, daha önce görülen içerikleri yeniden bulmayı sağlıyor.

X'e daha önce görülen paylaşımları bulmayı sağlayacak sürpriz özellik: En büyük dertlerden biri tarih olacak!
Enes Çırtlık

Sosyal medya platformu X'te bir gönderiyi okuduktan sonra, eğer yer işaretlerine kaydetmediyseniz, onu daha sonra bulmanız oldukça zahmetlidir. "Acaba o gönderi neydi, kim paylaşmıştı?" diye aramalar yapmak da genelde ya uzun sürer ya da sonuçsuz kalır. Neyse ki X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların yıllardır dile getirdiği bu sorunu çözmek için harekete geçmiş gibi görünüyor.

X'E "GÖRÜLENLER" SEKMESİ GELİYOR

X'in ürün şefi Nikita Bier'in bir gönderisine göre, daha önce baktığınız gönderileri tekrar bulmanıza yardımcı olacak yeni bir "Görülenler" (Seen) sekmesi yolda.

Gelecekte sunulması muhtemel bu özellik, bir X kullanıcısının iOS için X uygulaması için bir geçmiş özelliği talep etmesi üzerine ortaya çıktı. Nikita Bier, bu talebe "Sizin İçin" (For You) ve "Takip Edilenler" (Takip Edilenler/Following) akışlarının hemen yanında yer alan özel bir Görülenler (Seen) sekmesini gösteren bir ekran görüntüsüyle yanıt verdi.

X e daha önce görülen paylaşımları bulmayı sağlayacak sürpriz özellik: En büyük dertlerden biri tarih olacak! 1

Bier'ın paylaştığı ekran görüntüsünde üst navigasyon çubuğunda yeni bir Seen sekmesinin yer aldığı görülüyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNDE BİR ÖZELLİK DAHA GÖRÜNDÜ

İlginç bir şekilde, Nikita aslında aynı anda iki özelliği sızdırmış oldu. Dikkatli kullanıcılar, ekran görüntüsünde belirli bir gönderiye yanıt veren kişilerin profil resimlerini gösteren yeni bir kısım fark etti.

Henüz test aşamasında olduğu iddia edilen Seen sekmesinin daha geniş bir sürümden önce bazı kullanıcılar için kademeli olarak görünmeye başlaması bekleniyor.

