X gönderisi nasıl zamanlanır? (2025)

Sosyal medya platformları, kişilerin ve markaların geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Özellikle bu platformlarda paylaşılan içeriklerin doğru zamanda paylaşılması, etkileşimi doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu yüzden kişiler ve kurumlar özellikle X platformunda gönderileri nasıl zamanlayacaklarını merak etmektedir. Peki, X gönderisi nasıl zamanlanır?

Hacer Atik

Sosyal medya platformlarında paylaşımların içeriğinin yanında paylaşımların ne zaman yapıldığı oldukça önemlidir. Çünkü hedef kitleyle doğru zamanda buluşan gönderiler, daha fazla etkileşim elde etmektedir. X, dinamik yapısı ve anlık gündem odaklı işleyişiyle bu durumun en belirgin şekilde hissedildiği platformlardan biridir.

X gönderisi nasıl zamanlanır?

X platformunda gönderi zamanlamak, paylaşımlarınızı önceden planlayarak belirli saatlerde otomatik olarak yayınlamanıza yardımcı olmaktadır. Bu yöntem, hem bireysel kullanıcıların hem de markaların içeriklerini stratejik bir biçimde yönetmesine yardımcı olmaktadır. X gönderi zamanlama 2025 yılında genel olarak şu şekildedir:

  • İlk olarak yapmanız gereken şey mobil cihazınızdan X uygulamasını açmak ve hesabınıza giriş yapmaktır.
  • X hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede yer alan Twit oluşturma sembolüne (+) tıklayın.
  • Karşınıza çıkan sayfaya paylaşmak istediğiniz içeriği ekleyin.
  • İçeriğinizi ekleyip kontrolünü yaptıktan sonra Tweet kutusunun altında yer alan takvim simgesine dokunarak planlama ekranını açın.
  • Karşınıza çıkan ekrandan gönderinizin hangi gün ve hangi saatte paylaşılmasını istiyorsanız ona göre tarih ve saat ayarlamasını yapın.
  • Son adım olarak onaylama ve kaydetme seçeneğine basın.

Bu sayede artık X gönderiniz istediğiniz gün ve saatte paylaşılacaktır.

X'te gönderi hangi saatlerde paylaşılmalıdır?

Gönderilerin doğru zamanda paylaşılması, X üzerindeki görünürlük ve etkileşim oranlarını doğrudan etkilemektedir. Kullanıcı davranışları ve X platformunun dinamik yapısı göz önüne alındığında belirli saatlerde etkileşim daha yoğun olmaktadır.

X kullanıcılarına bakıldığında genel olarak sabah erken saatlerde, öğle arasında ve akşam saatlerinde daha aktif olduğu görülmektedir. Yani genel olarak X'te şu saatler aralığında paylaşım yapmak etkileşimin artmasını sağlayacaktır:

  • İnsanlar güne başlarken akışlarını kontrol eder ve önemli haberleri takip ederler. Bu yüzden sabah saatlerinde paylaşım yapmayı düşünüyorsanız paylaşımlarınızı 07.00 - 09.00 aralığında yapabilirsiniz.
  • Öğle aralarında kullanıcılar genellikle kısa süreliğine platforma giriş yapmaktadırlar. Bu yüzden paylaşımlarınızı öğlen yapmayı düşünüyorsanız 12.00 - 14.00 aralığında yapabilirsiniz.
  • İş çıkışında veya okul çıkışında kullanıcıların çevrim içi olma oranı oldukça fazladır. Bu yüzden paylaşımlarını akşam saatlerinde yapmayı düşünüyorsanız 18.00 - 21.00 aralığında yapabilirsiniz.
    Bunların yanında hedef kitlenin özellikleri ve içerik türü de paylaşım saatlerini etkileyebilmektedir. Bu yüzden gönderinizi zamanlamadan önce analitik araçlardan faydalanmak etkileşimizin daha verimli olmasını sağlayacaktır.
