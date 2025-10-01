X gönderisi nasıl zamanlanır? (2025)

Sosyal medya platformlarında paylaşımların içeriğinin yanında paylaşımların ne zaman yapıldığı oldukça önemlidir. Çünkü hedef kitleyle doğru zamanda buluşan gönderiler, daha fazla etkileşim elde etmektedir. X, dinamik yapısı ve anlık gündem odaklı işleyişiyle bu durumun en belirgin şekilde hissedildiği platformlardan biridir.

X gönderisi nasıl zamanlanır?

X platformunda gönderi zamanlamak, paylaşımlarınızı önceden planlayarak belirli saatlerde otomatik olarak yayınlamanıza yardımcı olmaktadır. Bu yöntem, hem bireysel kullanıcıların hem de markaların içeriklerini stratejik bir biçimde yönetmesine yardımcı olmaktadır. X gönderi zamanlama 2025 yılında genel olarak şu şekildedir:

İlk olarak yapmanız gereken şey mobil cihazınızdan X uygulamasını açmak ve hesabınıza giriş yapmaktır.

X hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede yer alan Twit oluşturma sembolüne (+) tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfaya paylaşmak istediğiniz içeriği ekleyin.

İçeriğinizi ekleyip kontrolünü yaptıktan sonra Tweet kutusunun altında yer alan takvim simgesine dokunarak planlama ekranını açın.

Karşınıza çıkan ekrandan gönderinizin hangi gün ve hangi saatte paylaşılmasını istiyorsanız ona göre tarih ve saat ayarlamasını yapın.

Son adım olarak onaylama ve kaydetme seçeneğine basın.

Bu sayede artık X gönderiniz istediğiniz gün ve saatte paylaşılacaktır.

X'te gönderi hangi saatlerde paylaşılmalıdır?

Gönderilerin doğru zamanda paylaşılması, X üzerindeki görünürlük ve etkileşim oranlarını doğrudan etkilemektedir. Kullanıcı davranışları ve X platformunun dinamik yapısı göz önüne alındığında belirli saatlerde etkileşim daha yoğun olmaktadır.

X kullanıcılarına bakıldığında genel olarak sabah erken saatlerde, öğle arasında ve akşam saatlerinde daha aktif olduğu görülmektedir. Yani genel olarak X'te şu saatler aralığında paylaşım yapmak etkileşimin artmasını sağlayacaktır: