X hesabından duyurmuştu! Elon Musk verdiği sözü yerine getirdi

Elon Musk, geçtiğimiz hafta yeni X algoritmasının 7 gün içinde açık kaynaklı hale getirileceğini duyurmuştu. X (Eski adıyla Twitter) ise Elon Musk'ın geçen hafta verdiği sözü yerine getirerek algoritmasını açık kaynaklı hale getirdi.

Enes Çırtlık

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, (Twitter) yeni X algoritmasını açık kaynaklı olarak paylaştı. GitHub'da yapılan paylaşımda X, akış (feed) oluşturma kodu hakkında erişilebilir bir yazının yanı sıra programın nasıl çalıştığına dair bir şema sundu. Paylaşılanlar, algoritmanın perde arkasına bir bakış sunuyor.

X hesabından duyurmuştu! Elon Musk verdiği sözü yerine getirdi 1

X ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIYOR? İŞTE ÖNEMLİ BİLGİLER

TechCrunch'ta yer alan habere göre; şema, belirli bir kullanıcıyı besleyecek içeriği ararken, sitenin algoritmasının kullanıcının etkileşim geçmişini (hangi gönderilere tıkladığı vb.) dikkate aldığını ve ağ içindeki son gönderileri taradığını gösteriyor. Ayrıca, kullanıcının takip etmediği hesaplardan gelen ancak ilgi çekici bulabileceği düşünülen "ağ dışı" gönderilerin makine öğrenimi tabanlı bir analizini de yürütüyor.

X hesabından duyurmuştu! Elon Musk verdiği sözü yerine getirdi 2

Algoritma daha sonra; engellenen hesaplardan gelen veya sessize alınan anahtar kelimelerle ilişkili olanların yanı sıra çok şiddet içerikli veya spam benzeri olarak kabul edilen içerikler de dahil olmak üzere belirli gönderi türlerini filtreliyor. Ardından algoritma, bu içeriği kullanıcının en çok ilgisini çekeceğini düşündüğü şeye göre sıralıyor. Bu süreç, alaka düzeyi ve içerik çeşitliliği gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor; böylece kullanıcılar sadece birbirinin aynısı olan bir grup gönderiyle karşılaşmıyor. Algoritma ayrıca içeriği; kullanıcının beğenme, yanıtlama, yeniden gönderme, favorilere ekleme veya başka bir şekilde etkileşime girme olasılığına göre değerlendiriyor.

X hesabından duyurmuştu! Elon Musk verdiği sözü yerine getirdi 3

X'e göre bu sistemin tamamı yapay zeka tabanlı. Yayınlanan GitHub yazısı, sistemin kullanıcı etkileşim dizilerinden alaka düzeyini öğrenmek için tamamen şirketin Grok tabanlı transformer yapısına dayandığını belirtiyor. Başka bir deyişle Grok, neye tıkladığınıza ve neyi beğendiğinize bakıyor ve bu bilgiyi öneri sistemine besliyor. Yazı ayrıca içerik alaka düzeyi için manuel özellik mühendisliği yapılmadığını, yani insanların algoritmanın neyin alakalı olduğunu belirleme şeklini manuel olarak ayarlamadığını belirtiyor.

