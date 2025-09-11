X'in yapay zera uygulaması Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirildi

Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alınırken X henüz kararı uygulamadı.
Temmuz ayında küfürlü yanıtlarıyla dünya gündemine oturan X’in yapay zeka aracı Grok ile ilgili Türkiye’den erişim engeli getirildi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgiye göre, Grok’un X hesabına “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli uygulanması kararı internet servis sağlayıcılarına iletildi.
Hangi sulh ceza hakimliğinin bu kararı verdiği henüz açıklanmazken, hesap şu an X tarafından Türkiye’den tamamen görünmez hâle getirilmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum