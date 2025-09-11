HABER

X'in yapay zera uygulaması Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirildi

Geçtiğimiz aylarda kullanıcılara verdiği hakaret içerikli yanıtlarla gündem olan X'in yapay zeka uygulaması Grok'a Türkiye'de erişim yasağı getirildi. Yasağın gerekçesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması olarak belirtildi.

Mustafa Fidan

Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alınırken X henüz kararı uygulamadı.

Temmuz ayında küfürlü yanıtlarıyla dünya gündemine oturan X’in yapay zeka aracı Grok ile ilgili Türkiye’den erişim engeli getirildi.

X in yapay zera uygulaması Grok a Türkiye de erişim engeli getirildi 1

“MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI”

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgiye göre, Grok’un X hesabına “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli uygulanması kararı internet servis sağlayıcılarına iletildi.

HENÜZ TÜRKİYE’DEN TAMAMEN GÖRÜNMEZ HÂLE GETİRİLMEDİ

Hangi sulh ceza hakimliğinin bu kararı verdiği henüz açıklanmazken, hesap şu an X tarafından Türkiye’den tamamen görünmez hâle getirilmedi.

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

