X kullanıcıları dikkat! Artık kullanıcı adınızı kaç kez değiştirdiğiniz görünecek

Elon Musk yönetimindeki X (Twitter), kullanıcı profillerinde daha fazla şeffaflığa gidiyor gibi görünüyor. Platform artık hesaplara ait bazı arka plan bilgilerini diğer kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi. X'in bu yeni detaylı profil özelliğinin detayları haberimizde...
X (Twitter), artık kullanıcıların daha fazla hesap bilgisini göstermeye başladı. Buna göre Elon Musk'ın sahibi olduğu platform, artık bir hesabın:
Bu bilgiler kompakt bir açılır pencerede görüntüleniyor. Ancak yeni açılır pencere doğrudan ana profil sayfasında görünmüyor. Bu yüzden fark edilmesi pek kolay değil.
Söz konusu açılır pencereye ulaşmak için ise şu adımlar izleniyor:
Özellik şu anda kademeli olarak dağıtılıyor. Şirket bu özelliği kademeli olarak dağıtmaya devam ettikçe, önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının bu bilgileri görmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum