X kullanıcıları dikkat! Artık kullanıcı adınızı kaç kez değiştirdiğiniz görünecek

Elon Musk yönetimindeki X (Twitter), kullanıcı profillerinde daha fazla şeffaflığa gidiyor gibi görünüyor. Platform artık hesaplara ait bazı arka plan bilgilerini diğer kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi. X'in bu yeni detaylı profil özelliğinin detayları haberimizde...

BU BİLGİLER ARTIK GÖRÜLEBİLİYOR

X (Twitter), artık kullanıcıların daha fazla hesap bilgisini göstermeye başladı. Buna göre Elon Musk'ın sahibi olduğu platform, artık bir hesabın:

Katılma tarihi

Hesabın bulunduğu ülke/bölge

Kullanıcı adı değiştirme sayısı

Bağlantı yöntemi (Şunun aracılığıyla bağlandı) gibi bazı arka plan bilgilerini gösteriyor.

Bu bilgiler kompakt bir açılır pencerede görüntüleniyor. Ancak yeni açılır pencere doğrudan ana profil sayfasında görünmüyor. Bu yüzden fark edilmesi pek kolay değil.

BİLGİLERE NASIL ULAŞILIYOR?

Söz konusu açılır pencereye ulaşmak için ise şu adımlar izleniyor:

Hesap bilgilerini görmek istediğiniz X hesabının profilini açın.

Kullanıcı adının altındaki katılma tarihine dokunun.

Böylece karşınıza hesabın konumu ve uygulama mağazası bölgesi gibi daha fazla bilginin yer aldığı bir açılır pencere çıkacak.

Özellik şu anda kademeli olarak dağıtılıyor. Şirket bu özelliği kademeli olarak dağıtmaya devam ettikçe, önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcının bu bilgileri görmesi bekleniyor.