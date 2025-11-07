HABER

X kullanıcılarına kritik uyarı: Hesabınız askıya alınabilir!

Elon Musk yönetimindeki X, platform kontrolünü sıkılaştırıyor gibi görünüyor. Şirket, OldTweetDeck ve OldTwitter gibi üçüncü taraf eklentileri kullanan hesapları askıya almaya başladı. TweetDeck’in Premium’a geçmesiyle popülerleşen bu uzantılar, kullanıcılara TweetDeck’in ücretsiz alternatifini sunuyordu. OldTweetDeck'in geliştiricisi bile kullanıcıları “kapatın” uyarısıyla olası yasaklara karşı uyarmış durumda.

Enes Çırtlık

Elon Musk yönetimindeki X (eski adıyla Twitter), platform üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmaya devam ediyor. Şirket bu kez, üçüncü taraf uzantılarla TweetDeck alternatifi eklenti kullanıcılarını hedef aldı. Çünkü Neowin'de yer alan habere göre, Elon Musk’ın X platformu, OldTweetDeck gibi üçüncü taraf eklenti ve uygulamaları kullanan kişileri askıya almaya başladı.

X'TE ÜÇÜNCÜ TARAF EKLENTİLER KULLANANLAR DİKKAT!

Habere göre, X platformu, üçüncü taraf uzantılar olan OldTweetDeck ve OldTwitter kullanan kullanıcıları hedef alan bir sıkı denetim başlatmış gibi görünüyor. TweetDeck hizmetine alternatif olarak kullanılan OldTweetDeck sebebiyle çok sayıda hesabın askıya alınmasının ardından, bu konuda ciddi şüpheler oluştu. Bu hesaplar, X’in “gerçek dışı davranışlara karşı” politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı.

Hatırlamayanlar için belirtelim, TweetDeck, 2023 yılının ortalarında X Premium kapsamında ücretli abonelik modeline geçmişti. OldTweetDeck ise Ukraynalı bağımsız geliştirici dimdenGD tarafından Chrome ve Firefox için geliştirilmiş bir uzantı olup, TweetDeck’in orijinal ve ücretsiz sürümündeki etkileşimleri ve işlevleri yeniden sunmayı amaçlıyor.

GELİŞTİRİCİ BİLE "KAPATIN" DİYE UYARDI

OldTweetDeck'in geliştiricisi dimdenGD, X üzerinden insanlara “oldtwitter ve oldtweetdeck’i kapatın” çağrısında bulunarak olası yasaklamalardan kaçınmalarını önerdi. Yaklaşık üç saat öncesinden itibaren OldTweetDeck’in GitHub sayfasında çok sayıda kullanıcı, hesaplarının yasaklandığına dair şikâyetlerde bulunmaya başladı.

Twisted Voxel’a göre, bu yasak dalgaları algoritmik ve otomatik şekilde gerçekleşiyor; muhtemelen X’in sistemleri, uzantıyla bağlantılı düzensiz API etkinliğini tespit ettiğinde devreye giriyor. Askıya almalar rastgele şekilde uygulanıyor; hem eski hem yeni, hem de farklı takipçi sayılarına sahip hesaplar etkilenmiş durumda. Askıya alınan kullanıcıların doğal tepkisi yeni bir hesap açmak olabilir, ancak bu da X tarafından ek yaptırımlara yol açabiliyor.

Eğer hesabınız askıya alındıysa, en iyi çözüm X’in destek kanalları üzerinden itirazda bulunmak ve ücretli özellikleri taklit eden üçüncü taraf uzantıları kullanmayı bırakmak. X, şu ana kadar askıya almalara dair resmî bir açıklama yapmadı; ayrıca, itiraz eden kullanıcıların hesaplarının yeniden aktif edilip edilmeyeceğine dair de bir bilgi paylaşılmadı.

Hesabınız askıya alındıysa ve sonuçlarından endişe ediyorsanız, X’in hizmet şartlarını ihlal ettiğiniz için hesabınızın askıya alınmış olması muhtemel. Yine de itiraz ederseniz hesabınızın yeniden açılması mümkün olabilir.

Eğer hesabınızı geri alamazsanız, yeni bir hesap açarak şansınızı deneyebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk X Platformu
