X kullanıcılarına müjde! Kaldırılan özellik geri döndü

X platformunda herkese açık olarak Sesli Notlar (Voice Notes) paylaşmak artık mümkün olmayabilir, ancak kullanıcılar artık X'in direkt mesajlaşma sistemi olan X Chat içinde yeniden sesli mesajlar paylaşabilecek. Çünkü sosyal ağ platformu, yaptığı bir duyuruyla özel mesajlaşma hizmetinde sesli notlar için yeniden desteğin sağlandığını duyurdu.

NASIL KULLANILIYOR VE NELER SUNUYOR?

TechCrunch'ta yer alan habere göre, hem birebir mesajlarda hem de grup sohbetlerinde çalışan bu özellik, sohbetin metin kutusunun sağındaki ses girişi simgesine basılmasıyla etkinleştiriliyor. Başlangıçta sesli mesajı kaydetmek için düğmeye sürekli basmanız gerekiyor ancak basılı tutma hareketinin ardından parmağınızı yukarı kaydırarak düğmeye sürekli basmak zorunda kalmadan da kayıt yapabiliyorsunuz.

KALDIRILIP GERİ GELDİ

X, Sesli Notlar özelliğini geçici olarak kaldırmıştı. Ancak buna rağmen Sesli Notlar bir süredir X Chat'in yol haritasında yer alıyordu. Nitekim X, kasım ayında yeni sohbet platformunu ilk tanıttığında ses özelliğinin "yakında döneceğini" belirtmişti.

Bu yüzden söz konusu haber, Sesli Notlar özelliğinin kaldırılmasından hoşlanmayan kullanıcılar için adeta bir müjde niteliğinde.

X CHAT'İN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Şu anda X Chat, Sesli Notlar'ın yanı sıra; mesajları düzenleme ve silme, ekran görüntülerini engelleme veya bildirim alma, dosya paylaşma, sesli ve görüntülü arama yapma ve mesajları otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlama gibi diğer özellikleri de destekliyor.