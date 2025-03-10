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X'te erişimin kesilmesinin ardından Elon Musk'tan açıklama: "Siber saldırı altındayız"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
10.03.2025 21:12
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Gündüz saatlerinden bu yana sosyal medya platformu X'te devam eden erişim sorununa ilişkin Elon Musk, açıklama yaptı. Hesabından yaptığı paylaşımda "X'e karşı büyük bir siber saldırı yaşadık, hala da devam ediyor" dedi.

X'te erişimin kesilmesinin ardından Elon Musk'tan açıklama: "Siber saldırı altındayız"

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir süredir erişim engeli yaşanıyordu. Platformun kullanıcıları saatlerce profillerine giriş yapamadı. Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi. Erişim sorunu globalde de hissedildi ve Türkiye'de de X hesaplarına bir süre erişim sağlanamadı.

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Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi. Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

"SİBER SALDIRI OLDU"

Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi. X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "X'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi.

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"Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.

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Elon Musk
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