X’te (Twitter) anket nasıl açılır?

Anketler, sosyal medya kullanıcılarının belli başlı konularda hızlı ve doğrudan geri bildirim almasını sağlayan etkili araçlardan biridir. X (Twitter), platformunda yer alan anket oluşturma özelliği bu platformu kullanan kişilerin takipçilerine kısa sürede ulaşarak, onların fikirlerini öğrenme imkanı tanımaktadır. Peki, X anket oluşturma nasıl yapılır?

X (Twitter), kullanıcıların metin, görsel, video ve bağlantı gibi çeşitli içerikler paylaşabildiği bir sosyal medya platformudur. Bu platformun kullanıcılarına sunduğu anket oluşturma özelliği hem bireysel hem de kurumsal hesaplar tarafından takipçilerinden etkileşim almak için sıklıkla kullanılmaktadır. Anket oluşturma özelliği sayesinde ise kullanıcılar belirli bir konu hakkında görüş toplamak ve fikir yoklaması yapmak için takipçilerine soru yöneltebilmektedirler.

X'te anket nasıl açılır?

X platformunda anket oluşturmak oldukça kolaydır. Hem platformun mobil uygulaması üzerinden hem de bilgisayardan anket oluşturmak mümkündür.

X'te anket açmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

    1. İlk olarak X uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra anasayfanızda bulunan "Gönderi oluşturma kutusu"na tıklayın.
    1. Karşınıza çıkan sayfada metin kutusunun altında yer alan "anket ekleme" simgesine tıklayın.
    1. Anketinizde sormak istediğiniz soruyuGönderi oluşturma kutusuna yazın. Ardından, kullanıcıların seçebileceği seçenekler ekleyin. Ama unutmayın ki her seçeneğin maksimum karakter sınırı 25'tir.
    1. Anketinizin profilinizde ne kadar kalacağını yani süreyi de ayarlamanız gerekmektedir. Varsayılan süre 1 gündür. İsterseniz bunu 7 güne kadar da uzatabilirsiniz.
    1. Tüm bilgileri doldurduktan sonra "Gönder" butonuna basarak anketinizi paylaşabilirsiniz.

X'te anket oluşturulurken nelere dikkat edilmeli?

X platformunda anket oluşturmak her ne kadar kolay gibi görünse de etkili ve amacına uygun bir anket oluşturmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Bu noktalara dikkat etmek oluşturduğunuz anketin daha fazla kişiye ulaşmasını ve kullanıcılarla kurulan iletişimin niteliğin artmasını sağlamaktadır.

X'te anket oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  • Oluşturulan anketin temel taşı, oluşturulan sorudur. Sorduğunuz sorunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.
  • X'te bir anket en az iki en fazla dört seçenek içermektedir. Seçeneklerin kapsayıcı ve kıyaslanabilir nitelikte olması gerekmektedir.
  • Anket sorusunun içerisinde tarafsız bir dil kullanmak gerekmektedir. Seçeneklerde yönlendirme veya ön yargı içeren ifadelere yer vermek takipçilerinizden olumsuz tepkiler almanıza sebep olabilir.
  • Anketinizin dikkat çekici olması için sorduğunuz soruyla ilgili bir görsel veya emoji ekleyebilirsiniz. Bu, takipçilerinizin durup anketi incelemesini sağlamaktadır.
  • Anket sona erdiğinde mutlaka sonuçları yorumlamanız ve teşekkür mesajı ile paylaşmanız gerekmektedir. Bu durum, katılımcıların fikirlerine değer verildiğini göstermektedir. Aynı zamanda daha sonraki anketlere katılım için de teşvik etmektedir.
