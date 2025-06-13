X (Twitter) çöktü mü? X neden açılmıyor, neden geç açılıyor, sorun mu var? 13 Haziran 2025 son dakika X (Twitter) sorunu

X (Twitter) çöktü mü? X neden açılmıyor, neden geç açılıyor, sorun mu var? 13 Haziran 2025 Cuma yani bugün sosyal medya kullanıcıları arasında en çok merak edilen sorulardan biri bu. Birçok kullanıcı, platformda aksama yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Twitter'ın çalışıp çalışmadığını anlamanın ise birkaç pratik yolu var. X'te eski adıyla Twitter'da yaşanan aksamalar "https://downdetector.tr/" sitesi üzerinden takip edilebiliyor. İşte "X (Twitter) çöktü mü? X neden açılmıyor, neden geç açılıyor, sorun mu var?" sorularının cevabı ve 13 Haziran 2025 son dakika Twitter (X) sorunuyla alakalı gelişmeler...

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor. Ayrıca verilere göre son 24 saatte kayda değer bir sorun bildirimi yapılmadığı görülüyor.

Ancak bazı kullanıcılar Twitter'da giriş yaparken sorun yaşadığını, sitenin geç açıldığını ve sitede bir ağırlık olduğunu iddia ediyor.

BAZI KULLANICILARIN BAHSETTİĞİ X TWITTER SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Twitter'da yani X'te bazı kullanıcıların yaşadıklarını paylaştıkları sorun ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak olası problemlerin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.