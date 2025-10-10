HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Xanax yazdı, paraya para demedi! Düzce'de aile hekimi skandalı: Doktorun eşinin banka hesabı şoke etti

Sağlıkta şimdi de yeşil reçete çetesi patlak verdi! Düzce'de bir doktorun herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu yolla elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edilmişti. G.K.'nin banka hesabındaki hareketlilik dikkat çekerken çeteye yapılan operasyon sonrası önemli bir gelişme daha yaşandı.

Xanax yazdı, paraya para demedi! Düzce'de aile hekimi skandalı: Doktorun eşinin banka hesabı şoke etti

Rahatsızlığı olmayan kişilere Xanax yazıyor, parayı banka hesaplarından alıyorlardı! Doktor ve eşinin foyası ortaya çıktı. Kütahya ve Düzce'de yapılan operasyonlarda doktor ve eşiyle birlikte 10 kişi daha gözaltına alındı. 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edilirken hakimlik kararıyla doktor tutuklandı.

Xanax yazdı, paraya para demedi! Düzce de aile hekimi skandalı: Doktorun eşinin banka hesabı şoke etti 1

XANAX YAZDI, BANKA HESABI ŞİŞTİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında soruşturma yürüttü. Soruşturmada, Yığılca'da aile hekimi olarak görev yapan doktor S.K.'nin (41), herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan kişilere "Xanax" isimli yeşil reçeteli ilacı usulsüz yazdığı, bu ilaçların para karşılığı satıldığı ve elde edilen gelirin eşi G.K.'nin (25) hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Xanax yazdı, paraya para demedi! Düzce de aile hekimi skandalı: Doktorun eşinin banka hesabı şoke etti 2

2 İLDE DÜĞMEYE BASILDI: 12 GÖZALTI

Kütahya ve Düzce'de yapılan operasyonlarla şüpheliler Dr. S.K. ile eşi G.K.'nin yanı sıra S.O., İ.O., H.K., M.K., H.K., M.E., N.E., H.K., Ö.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Dr. S.K. ve eşi G.K., eczacı kalfası M.E. ile iş insanı H.K. ise işlemlerinin ardından Yığılca Adliyesi'ne sevk edildi.

Xanax yazdı, paraya para demedi! Düzce de aile hekimi skandalı: Doktorun eşinin banka hesabı şoke etti 3

DOKTOR TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, doktor olan S.K. tutuklandı.

Xanax yazdı, paraya para demedi! Düzce de aile hekimi skandalı: Doktorun eşinin banka hesabı şoke etti 4

NE OLMUŞTU?

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmış, dijital materyal incelemesinde, H.K'nin (44) doktor olduğu belirlenen S.K. (44) ile yaptığı görüşmelerde yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik usulsüz reçete işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

İncelemelerde S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K'nin (25) banka hesapları aracılığıyla para aldığı anlaşılmıştı.

Doktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlenmişti.

Şüpheli ile usulsüz ilaç temin eden ve para transferinde bulunan S.O. (46), İ.O. (71), H.K. (50), M.K. (45), H.K. (90), M.E. (43), N.E. (63), Ö.K. (47) ve H.K. (90) ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahısların herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edilmişti.

Konuyla ilgili Düzce'de 9, Kütahya'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İETT şoförü sinirlendiği sürücüye arkadan çarptı, el hareketi çektiİETT şoförü sinirlendiği sürücüye arkadan çarptı, el hareketi çekti
Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı... Hafta sonuna dikkat: Ekim ayında kar sürprizi! 3 ile sarı kodlu uyarı...

Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Doktor Düzce reçete antidepresan yeşil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.