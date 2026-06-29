Xiaomi 18’in bataryası ortaya çıktı: Kompakt boyut, büyük pil

Kompakt amiral gemisi telefonlarda batarya kapasitesi giderek daha önemli hale gelirken, Xiaomi 18 için yeni bir iddia gündeme geldi. Tipster Digital Chat Station, Xiaomi 18’in mühendislik prototipinde 7.200 mAh batarya bulunduğunu paylaştı.

XIAOMI 18’İN BATARYASI NE KADAR OLACAK?

Digital Chat Station’ın paylaşımına göre Xiaomi 18 mühendislik prototipi 7.200 mAh bataryayla çalışıyor. Bu, Xiaomi 17’deki 7.000 mAh hücreye kıyasla küçük bir artış anlamına geliyor.

GizmoChina'daki habere göre bu kapasite, kompakt bir telefon için hâlâ güçlü bir özellik olarak değerlendiriliyor. Buna karşın pazarda daha büyük gövdelerde 8.000 mAh ve 10.000 mAh batarya sunan telefonların da bulunduğu belirtiliyor.

Daha önceki sızıntılar da Xiaomi 18’in selefinden daha büyük bir bataryaya sahip olacağını öne sürmüştü. Son paylaşım ise bu iddiaya net bir kapasite değeri eklemiş oldu.

XİAOMİ 18’İN EKRAN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 18’in 6,4 inç 2K ekranla gelmesi bekleniyor. Ekranın ultra dar ve simetrik çerçevelere sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Telefonun SuperPixel ekran teknolojisini kullanacağı da öne sürülüyor. Habere göre genel tasarım, cihazı kompakt ve elde kullanımı kolay tutmayı amaçlıyor.

Bu detaylar, Xiaomi 18’in büyük bataryaya rağmen kompakt amiral gemisi çizgisini koruyabileceğine işaret ediyor. Ancak cihazın ölçülerine veya ağırlığına dair bilgi yer almıyor.

İŞLEMCİ VE KAMERA TARAFINDA HANGİ ÖZELLİKLER BEKLENİYOR?

Xiaomi 18’in Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Habere göre bu işlemci, Pro modelde de bulunan 2 nm çip olacak.

Bu kombinasyon, Xiaomi 18’i yeni nesil 2 nm yonga setini çift 200 megapiksel kamera sistemiyle birleştiren az sayıdaki kompakt amiral gemisinden biri haline getirebilir.

Kamera tarafında Xiaomi 18’in büyük sensörlere sahip 200 MP arka kamera kurulumuyla geleceği belirtiliyor. Ayrıca cihazın, daha önce Pro versiyonlara ayrılan 3X periskop telefoto lensi içeren ilk standart Xiaomi modeli olacağı öne sürülüyor.

ŞARJ, PARMAK İZİ VE DAYANIKLILIK TARAFINDA NE VAR?

Şarj tarafında değişiklik beklenmiyor. Xiaomi 18’in önceki nesilde olduğu gibi 100W kablolu şarjı ve kablosuz şarjı destekleyeceği belirtiliyor.

Habere göre telefonda ultrasonik parmak izi tanıma desteği de bulunacak. Ayrıca cihazın tam su geçirmezlik desteği sunacağı iddia ediliyor.

Bu başlıkta öne çıkan nokta, Xiaomi’nin batarya kapasitesini artırırken şarj tarafındaki mevcut çizgiyi koruyacak olması. Ancak kablosuz şarj gücüne dair ayrı bir değer paylaşılmıyor.

ARKA EKRAN STANDART MODELE GELECEK Mİ?

Kaynak habere göre Pro modellerde görülen arka ekran tasarımı standart Xiaomi 18’e gelmeyecek. Bu özellik Pro serisine özel kalacak.

Bu ayrım, Xiaomi 18’in bazı üst seviye donanım özelliklerini taşısa da tasarım tarafında Pro modellerden farklı konumlandırılacağını gösteriyor. Özellikle arka ekranın standart modelde yer almaması, serideki model ayrımını koruyan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

XIAOMI 18 SERİSİ NE ZAMAN TANITILABİLİR?

Xiaomi 18 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Habere göre tanıtım, geçen yıla kıyasla biraz daha erken gerçekleşebilir.

Serinin aynı dönemde iPhone 18 Pro serisiyle rekabet edeceği belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda ise Xiaomi 18 hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Şimdilik Xiaomi 18 için paylaşılan bilgiler resmi duyuruya değil, sızıntılara dayanıyor. Bu yüzden batarya, ekran, işlemci, kamera ve çıkış takvimi gibi başlıkların kesinleşmesi için Xiaomi’nin resmi tanıtımını beklenmesi gerekiyor.