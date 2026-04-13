Xiaomi bu kez telefon değil, dondurma tanıttı! Pro ve Max sürümleri bile var

Akıllı telefon ve akıllı ev cihazları üreten Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin son ürün lansmanı bir akıllı ev aygıtı veya bir telefon değil; dondurma oldu. Şirket, Çin’de gerçekleştirdiği lansmanında gerçekten de dondurma tanıttı.

DONDURMA PRO VE DONDURMA MAX!

Gizmochina'da yer alan habere göre, Xiaomi'nin kafeteryası tarafından sunulan bu yeni ürün üç farklı seviyede geliyor ve bunlar da sırasıyla "Standard, Pro ve Max" olarak isimlendiriliyor.

Bu isimlendirme, normalde teknolojik cihazlarda gördüğümüz türden bir isimlendirme. Bu açıdan özellikle akıllı telefon sektörüyle yakından ilgilenen birçok kişiye tanıdık gelecektir.

Standard sürüm dondurma, 5,99 yuan (yaklaşık 0,88 dolar) fiyata sahip. İsteyen kullanıcılar 6,99 yuan (1,02 dolar) ödeyerek Pro versiyona geçebiliyor ve karışıma bir kurabiye ekleniyor. Son olarak, Max versiyonu 8,99 yuan (1,32 dolar) tutuyor ve üç kurabiye ile geliyor.

TOFU DONDURMASINDAN İLHAM ALINMIŞ

Dondurma tarifini Xiaomi'nin kafeteryasından Şef Bing Jiabao geliştirdi. Xiaomi, Bing'in tofu dondurmasından ilham aldığını ve Xiaomi'nin markalaşmasında önemli bir bileşen olan darı ile deneyler yaparak ürünü geliştirdiğini söylüyor.

XIAOMI'NIN DONDURMASINA SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Xiaomi Dondurma'nın lansmanı sosyal medyanın da dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar bir "Ultra" versiyonunun olmaması hakkında espri yaptı veya bir Gençlik Sürümü (Youth Edition) eklenmesini önerdi.

Xiaomi ise dondurmanın piyasaya sürüldükten kısa süre sonra tükendiğini doğruladı.