Xiaomi’den 58 cihaza Temmuz 2026 güncellemesi: Listede Türkiye de var

Xiaomi, Temmuz 2026 güvenlik yamasını kısa süre önce dağıtmaya başladı. Güncelleme, birkaç gün içerisinde onlarca akıllı telefon için kullanıma sunuldu.
GizmoChina'da yer alan habere göre, güvenlik yaması; Global, EEA, Hindistan, Türkiye, Tayvan, Endonezya, Rusya ve Çin dahil olmak üzere birden fazla bölgede yayımlandı. Kalan bölgelerin de güncellemeyi yakında alacağı belirtildi.
Güncelleme, güvenlik yaması bakımını yükseltmeye odaklanan küçük bir paket olsa da güvenlik açısından önem taşıyor.
Google’a göre en son güvenlik yaması, önceki yazılımda bulunan 40’tan fazla güvenlik açığını gideriyor. Bunların 5’i kritik güvenlik açıklarından oluşuyor.
Bu yüzden güncelleme cihaza ulaştığında yüklenmesi öneriliyor.
Ximitime tarafından paylaşılan listeye göre Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi şu anda 58 Xiaomi cihazı için kullanılabiliyor. Listede çok sayıda giriş seviyesi telefonun yanı sıra tabletler de yer alıyor.
Xiaomi, yazılım güncellemelerini gruplar hâlinde yayımlıyor. Bu nedenle güncelleme tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmıyor ve kullanılabilirlik bölgeye göre değişiyor.
Xiaomi cihazında güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Telefon hakkında bölümüne gidilmesi ve HyperOS logosuna dokunulması gerekiyor.
Temmuz 2026 güvenlik paketi küçük bir güncelleme olsa da Xiaomi, kararlı Android 17 sürümünü bazı cihazlara dağıtmaya başladı.
Daha büyük kapsamlı HyperOS 4 sürümünün de yakında yayımlanması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum