Xiaomi’den 58 cihaza Temmuz 2026 güncellemesi: Listede Türkiye de var

Xiaomi, Temmuz 2026 güvenlik yamasını kısa süre önce dağıtmaya başladı. Güncelleme, birkaç gün içerisinde onlarca akıllı telefon için kullanıma sunuldu.

GizmoChina'da yer alan habere göre, güvenlik yaması; Global, EEA, Hindistan, Türkiye, Tayvan, Endonezya, Rusya ve Çin dahil olmak üzere birden fazla bölgede yayımlandı. Kalan bölgelerin de güncellemeyi yakında alacağı belirtildi.

40’TAN FAZLA GÜVENLİK AÇIĞI GİDERİLİYOR

Güncelleme, güvenlik yaması bakımını yükseltmeye odaklanan küçük bir paket olsa da güvenlik açısından önem taşıyor.

Google’a göre en son güvenlik yaması, önceki yazılımda bulunan 40’tan fazla güvenlik açığını gideriyor. Bunların 5’i kritik güvenlik açıklarından oluşuyor.

Bu yüzden güncelleme cihaza ulaştığında yüklenmesi öneriliyor.

Ximitime tarafından paylaşılan listeye göre Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi şu anda 58 Xiaomi cihazı için kullanılabiliyor. Listede çok sayıda giriş seviyesi telefonun yanı sıra tabletler de yer alıyor.

GÜNCELLEMEYİ ALAN XIAOMI CİHAZLARI

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

GÜNCELLEMEYİ ALAN POCO CİHAZLARI

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro (Iron Man Edition)

POCO X7

POCO M8 Pro 5G

POCO M8s

POCO M7 4G

POCO M7 Plus

POCO M6

POCO M6 Pro 4G

POCO C Pad

POCO C85 4G

POCO C85x

POCO C81

POCO C75

POCO Pad

POCO Pad M1

POCO Pad X1

GÜNCELLEMEYİ ALAN REDMI CİHAZLARI

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi 17 5G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15A 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi 13X

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 5G India

Redmi A3 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 9.7

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 2

Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi

GÜNCELLEME NASIL KONTROL EDİLİR?

Xiaomi, yazılım güncellemelerini gruplar hâlinde yayımlıyor. Bu nedenle güncelleme tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmıyor ve kullanılabilirlik bölgeye göre değişiyor.

Xiaomi cihazında güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Telefon hakkında bölümüne gidilmesi ve HyperOS logosuna dokunulması gerekiyor.

ANDROID 17 VE HYPEROS 4 DA YOLDA

Temmuz 2026 güvenlik paketi küçük bir güncelleme olsa da Xiaomi, kararlı Android 17 sürümünü bazı cihazlara dağıtmaya başladı.

Daha büyük kapsamlı HyperOS 4 sürümünün de yakında yayımlanması bekleniyor.