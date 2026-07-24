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Xiaomi’den 58 cihaza Temmuz 2026 güncellemesi: Listede Türkiye de var

Xiaomi’nin kısa süre önce dağıtmaya başladığı Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi, birkaç gün içinde 58 akıllı telefon ve tablete ulaştı. Global, EEA, Hindistan, Türkiye, Tayvan, Endonezya, Rusya ve Çin’de kullanıma sunulan güncellemenin kalan bölgelere de yakında ulaşması bekleniyor.

Xiaomi’den 58 cihaza Temmuz 2026 güncellemesi: Listede Türkiye de var
Enes Çırtlık

Xiaomi, Temmuz 2026 güvenlik yamasını kısa süre önce dağıtmaya başladı. Güncelleme, birkaç gün içerisinde onlarca akıllı telefon için kullanıma sunuldu.

GizmoChina'da yer alan habere göre, güvenlik yaması; Global, EEA, Hindistan, Türkiye, Tayvan, Endonezya, Rusya ve Çin dahil olmak üzere birden fazla bölgede yayımlandı. Kalan bölgelerin de güncellemeyi yakında alacağı belirtildi.

Xiaomi’den 58 cihaza Temmuz 2026 güncellemesi: Listede Türkiye de var 1

40’TAN FAZLA GÜVENLİK AÇIĞI GİDERİLİYOR

Güncelleme, güvenlik yaması bakımını yükseltmeye odaklanan küçük bir paket olsa da güvenlik açısından önem taşıyor.

Google’a göre en son güvenlik yaması, önceki yazılımda bulunan 40’tan fazla güvenlik açığını gideriyor. Bunların 5’i kritik güvenlik açıklarından oluşuyor.

Bu yüzden güncelleme cihaza ulaştığında yüklenmesi öneriliyor.

Ximitime tarafından paylaşılan listeye göre Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi şu anda 58 Xiaomi cihazı için kullanılabiliyor. Listede çok sayıda giriş seviyesi telefonun yanı sıra tabletler de yer alıyor.

Xiaomi’den 58 cihaza Temmuz 2026 güncellemesi: Listede Türkiye de var 2

GÜNCELLEMEYİ ALAN XIAOMI CİHAZLARI

  • Xiaomi 17T
  • Xiaomi 17T Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

GÜNCELLEMEYİ ALAN POCO CİHAZLARI

  • POCO X8 Pro
  • POCO X8 Pro (Iron Man Edition)
  • POCO X7
  • POCO M8 Pro 5G
  • POCO M8s
  • POCO M7 4G
  • POCO M7 Plus
  • POCO M6
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO C Pad
  • POCO C85 4G
  • POCO C85x
  • POCO C81
  • POCO C75
  • POCO Pad
  • POCO Pad M1
  • POCO Pad X1

GÜNCELLEMEYİ ALAN REDMI CİHAZLARI

  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi 17 5G
  • Redmi 15
  • Redmi 15 4G
  • Redmi 15A 5G
  • Redmi 15C 4G
  • Redmi 14C
  • Redmi 13
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi 13R
  • Redmi 13X
  • Redmi A7 Pro
  • Redmi A7 Pro 5G India
  • Redmi A3 Pro
  • Redmi Turbo 5
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2 9.7
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad SE 2
  • Redmi Pad SE 4G
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi

GÜNCELLEME NASIL KONTROL EDİLİR?

Xiaomi, yazılım güncellemelerini gruplar hâlinde yayımlıyor. Bu nedenle güncelleme tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmıyor ve kullanılabilirlik bölgeye göre değişiyor.

Xiaomi cihazında güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Telefon hakkında bölümüne gidilmesi ve HyperOS logosuna dokunulması gerekiyor.

ANDROID 17 VE HYPEROS 4 DA YOLDA

Temmuz 2026 güvenlik paketi küçük bir güncelleme olsa da Xiaomi, kararlı Android 17 sürümünü bazı cihazlara dağıtmaya başladı.

Daha büyük kapsamlı HyperOS 4 sürümünün de yakında yayımlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi yazılım güncelleme
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