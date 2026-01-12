HABER

Xiaomi'nin rafa kaldırdığı model ortaya çıktı: Hem de 5,5 mm inceliğindeymiş!

Xiaomi’nin iPhone Air ile rekabet etmesi beklenen ancak iptal edilerek rafa kaldığı iddia edilen ultra ince modeli "Xiaomi 17 Air"ın prototipi ortaya çıktı. Sızıntı kaynağına göre Xiaomi 17 Air, 5,5 mm kalınlığında olacaktı; bu da onu iPhone Air'dan 0,1 mm daha ince yapacaktı.

Enes Çırtlık

Hatırlayanlar olacaktır; bir süre önce en az üç Çinli akıllı telefon şirketinin, iPhone Air'ın zayıf satış performansının ardından ince ve hafif akıllı telefon projelerini iptal etme kararı aldığı iddia edilmişti. Bu iddiada adı geçen Çinli markalardan biri de Xiaomi idi.

IPHONE AIR'E RAKİP OLACAKTI: İŞTE XIAOMI 17 AIR'IN GÖRÜNTÜLERİ

Sızıntı kaynağı Bald Panda, iPhone Air ile kafa kafaya rekabet etmesi planlanan ancak iptal ettiği iddia edilen Xiaomi 17 Air'in kasasını gözler önüne seren bir video paylaştı.

Cihazın arkasında, iki kamera barındıran bir tasarım dikkat çekiyor. Cihazın arka yüzeyi mat cama sahipken, kamera adası parlak metalik bir kaplamayla tamamlanmış.

Sızıntı kaynağına göre Xiaomi 17 Air, 6,59 inçlik bir ekrana sahip olacak ve sadece 5,5 mm kalınlığında olacaktı; bu da onu iPhone Air'dan 0,1 mm daha ince yapacaktı. GSMArena'da yer alan habere göre; konuya dahil olan bir diğer sızıntı kaynağı Digital Chat Station da Xiaomi 17 Air'in Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine, 6.000 mAh altı bir bataryaya ve 200 MP ana kameraya sahip olacağını öne sürdü.

Ancak iddiaya göre Xiaomi 17 Air rafa kaldırıldı ve bir prototip olmaktan öteye gidemeyecek.

