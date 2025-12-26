HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Xiaomi tanıttı: Bu akıllı saat bir değil, iki işlemciye sahip!

Xiaomi Xiaomi 17 Ultra'yı tanıttığı etkinlikte, Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra Leica Edition'ın yanı sıra Xiaomi Watch 5'i de tanıttı. Bu akıllı saat bir değil, tam olarak iki işlemciye sahip.

Xiaomi tanıttı: Bu akıllı saat bir değil, iki işlemciye sahip!
Enes Çırtlık

Xiaomi, yeni nesil akıllı saati Xiaomi Watch 5’i düzenlediği lansman etkinliğinde resmen tanıttı. İşte Xiaomi Watch 5 akıllı saatin özellikleri ve fiyatı...

XIAOMI WATCH 5 HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?

Webtekno'nun aktardığına göre, 47 mm paslanmaz çelik kasaya sahip olan saat, 1.54 inç AMOLED ekran ile geliyor. 1500 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, safir camla korunuyor.

Xiaomi tanıttı: Bu akıllı saat bir değil, iki işlemciye sahip! 1

Watch 5’in en dikkat çekici özelliklerinden biri çift çipli mimarisi. 4 nm üretim sürecine sahip Snapdragon W5 yüksek performans gerektiren işlemleri üstlenirken, düşük güç tüketimli ikinci çip sağlık takibi ve arka plan işlemlerini yönetiyor. Bu yapı sayesinde saat, performans modunda 6 gün, tasarruf modunda ise 18 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Xiaomi tanıttı: Bu akıllı saat bir değil, iki işlemciye sahip! 2

Watch 5, eSIM destekli versiyonuyla telefondan bağımsız kullanım vadediyor. eSIM destekli versiyon, saatin tek başına 4G’ye bağlanmasını sağlıyor.

BİR AKILLI SAATTE İLK KEZ BULUNAN ÖZELLİK

Sağlık tarafında ise Xiaomi yeni özelliklere sahip. Saat; EKG ölçümü, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve stres takibi gibi klasik özelliklerin yanı sıra, bir akıllı saatte ilk kez sunulan EMG kas sinyali sensörü ile geliyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, sadece parmak hareketleriyle çağrıları yanıtlayabiliyor, müzik kontrolü yapabiliyor ve alarmları yönetebiliyor.

Xiaomi tanıttı: Bu akıllı saat bir değil, iki işlemciye sahip! 3

XIAOMI WATCH 5'İN FİYATI

Xiaomi Watch 5’in standart modeli 1.999 yuan (yaklaşık 284 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulurken, eSIM destekli versiyonun fiyatı ise 2.299 yuan (yaklaşık 327 dolar) olarak açıklandı.

Xiaomi Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi Watch 5'in yanı sıra kablosuz kulaklık modeli Xiaomi Buds 6'yı da tanıttı. ANC kapalıyken tek şarjla 6 saat, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar kullanım sunan Buds 6, ANC açıkken toplamda 20 saate kadar dayanabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi! Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi!
Üçe katlanabiliyor! Dayanıklılık testinde sürpriz sonÜçe katlanabiliyor! Dayanıklılık testinde sürpriz son

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.