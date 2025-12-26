Xiaomi tanıttı: Bu akıllı saat bir değil, iki işlemciye sahip!

Xiaomi, yeni nesil akıllı saati Xiaomi Watch 5’i düzenlediği lansman etkinliğinde resmen tanıttı. İşte Xiaomi Watch 5 akıllı saatin özellikleri ve fiyatı...

XIAOMI WATCH 5 HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?

Webtekno'nun aktardığına göre, 47 mm paslanmaz çelik kasaya sahip olan saat, 1.54 inç AMOLED ekran ile geliyor. 1500 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, safir camla korunuyor.

Watch 5’in en dikkat çekici özelliklerinden biri çift çipli mimarisi. 4 nm üretim sürecine sahip Snapdragon W5 yüksek performans gerektiren işlemleri üstlenirken, düşük güç tüketimli ikinci çip sağlık takibi ve arka plan işlemlerini yönetiyor. Bu yapı sayesinde saat, performans modunda 6 gün, tasarruf modunda ise 18 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Watch 5, eSIM destekli versiyonuyla telefondan bağımsız kullanım vadediyor. eSIM destekli versiyon, saatin tek başına 4G’ye bağlanmasını sağlıyor.

BİR AKILLI SAATTE İLK KEZ BULUNAN ÖZELLİK

Sağlık tarafında ise Xiaomi yeni özelliklere sahip. Saat; EKG ölçümü, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve stres takibi gibi klasik özelliklerin yanı sıra, bir akıllı saatte ilk kez sunulan EMG kas sinyali sensörü ile geliyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, sadece parmak hareketleriyle çağrıları yanıtlayabiliyor, müzik kontrolü yapabiliyor ve alarmları yönetebiliyor.

XIAOMI WATCH 5'İN FİYATI

Xiaomi Watch 5’in standart modeli 1.999 yuan (yaklaşık 284 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulurken, eSIM destekli versiyonun fiyatı ise 2.299 yuan (yaklaşık 327 dolar) olarak açıklandı.

Xiaomi Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi Watch 5'in yanı sıra kablosuz kulaklık modeli Xiaomi Buds 6'yı da tanıttı. ANC kapalıyken tek şarjla 6 saat, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar kullanım sunan Buds 6, ANC açıkken toplamda 20 saate kadar dayanabiliyor.