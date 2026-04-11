Ya anlaşma ya savaş! Gözler Pakistan'da... İslamabad’da ABD ve İran zirvesi

ABD ile İran arasındaki savaşta iki haftalık geçici ateşkes kararı alınmasının ardından taraflar bugün Pakistan’ın başşehri İslamabad’da bir araya geliyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kritik zirve öncesi Pakistan’a ait savaş uçakları, İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletinin başkenti Bandar Abbas üzerinde görüldü.

Pakistan savaş uçakları, İsrail’in muhtemel saldırılarına karşı İran heyetini korumak üzere havada yoğun güvenlik tedbiri aldı.

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-10C savaş uçakları, JF-17 Block III uçakları ve F-16’lar refakatçi uçaklar olarak görev yapıyor.

'KIRMIZI ALARM' İLAN EDİLDİ

Zirve öncesi başkent İslamabad genelinde “kırmızı alarm” ilan edildi, görüşmelere katılacak heyetlerin güvenliğini sağlamak için 10 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi. Zirvenin güvenliği ordu sorumluluğuna verilirken, İslamabad ve Pencap eyalet polisi de çalışmalara destek veriyor. Kamu binaları çevresinde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, zirvenin yapılacağı Serena Otelindeki iş kompleksi boşaltıldı, ofisler kapatıldı ve çeşitli kuruluşlardaki personel iki gün boyunca evden çalışmaya yönlendirildi.

KİMLER KATILACAK?

Beyaz Saray, zirveye ABD adına Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılacağını duyurdu. İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bulunması bekleniyor.

TAHRAN’DAN LÜBNAN UYARISI

Öte yandan İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnan’a saldırılarına devam eden Tel Aviv yönetimini uyardı. Ateşkes kapsamında ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifi hatırlatan Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Zaman daralıyor” dedi. Kalibaf, Lübnan ve İran’ın müttefiklerinin ateşkesin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu ve bunun ABD’ye sunulan 10 maddelik teklifin 1’inci maddesi olduğuna dikkat çekti.

İSRAİL: SAVAŞ BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Lübnan’ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde İsrail askerleriyle bir araya gelen Zamir, Lübnan’da Hizbullah’a karşı saldırıları sürdüreceklerini söyledi. İran ile ateşkeste olduklarını söyleyen Zamir, bununla birlikte “Tahran ile her an savaşmaya geri dönebileceklerini” öne sürdü.

MASADA NELER VAR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İran tarafından 1947’deki bağımsızlığı ilk tanınan Pakistan’ın ABD-İran ateşkesinde rolü büyük. Bu nedenle taraflar görüşmelerin İslamabad’da yapılmasında mutabık kaldı. Görüşmelerde, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ile Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına odaklanan Washington’ın 15 maddelik teklifinin yanı sıra, İran’ın boğazın kontrolünü, boğazdan geçen gemiler için geçiş ücretini, tüm bölgesel askerî operasyonların sona erdirilmesini ve bütün müeyyidelerin kaldırılmasını talep eden 10 maddelik planın ele alınması bekleniyor.

NOTLAR

▪️ İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, 1 Nisan’da düzenlenen hava saldırısı sonrası aldığı yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

▪️İran’ın Tasnim haber ajansı, ülkedeki tüm banka şubelerinin yarından itibaren yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.

▪️ Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sunum yaparak önceki başkanlarımızdan (George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden) İran’a saldırmalarını istedi. Bunu kabul eden sadece Başkan Trump oldu” dedi.

▪️ Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki her türlü işgalden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

▪️ İsrail, ABD’nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat’ta kurduğu askerî üste bulunan Sivil-Askerî Koordinasyon Merkezinden (CMCC) İspanya’yı çıkarma kararı aldı.

▪️ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı askerî uzmanların Orta Doğu’daki farklı ülkelerde İran’a ait insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü belirtti.

▪️ Güney Kore hükûmetinin, ABD ve İsrail’in saldırıları ve İran’ın misillemeleri sonrası “Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeler” sebebiyle İran’a özel temsilci göndereceği bildirildi.

▪️ Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bütün bölgenin ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkilerine maruz kaldığını ifade ederken “Irak, bölgedeki savaşın mağduru hâline geldi ve kurbanı oldu” dedi.

▪️ Ürdün, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararına tepki gösterdi.