Osmaniye merkezli "Yapay Zeka 2" operasyonunda 11 tutuklama

Osmaniye merkezli 9 ilde düzenlenen "Yapay Zeka 2" operasyonunda devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini yapay zeka teknolojisiyle kullanarak sosyal medya üzerinden sahte yatırım reklamları verdiği ve vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini kullanarak sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadiyle sahte reklam verip vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

YAPAY ZEKA İLE DOLANDIRICILIĞA 11 TUTUKLAMA

Osmaniye merkezli olarak Adana, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Yalova ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Yapay Zeka 2" operasyonunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye yapay zeka dolandırıcı
