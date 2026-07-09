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Kayıp 6 milyonluk ziynet eşyasını polis 200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip buldu: 1 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden(KKTC) yakınlarını ziyaret için Samsun’a gelen bir kadının, içinde yaklaşık 6 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan kayıp çantası, polis ekiplerinin yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu bir şahsın evinde bulundu. Çantayı yolda bulduğunu iddia eden şahıs gözaltına alındı.

Kayıp 6 milyonluk ziynet eşyasını polis 200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip buldu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, KKTC’den aracıyla Samsun’a gelen K.A.(29), 1 Temmuz tarihinde aracını Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ne park ettikten sonra içinde pırlanta yüzük ve kolyelerden oluşan yaklaşık 6 milyon lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu çantasının kaybolduğunu fark etti. Çantanın araçtan mı çalındığını yoksa dışarıda mı unuttuğunu hatırlayamayan genç kadın, 2 Temmuz’da polise başvurarak yardım istedi.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aracın en son park edildiği Karşıyaka Mahallesi’nde güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, bir kişinin elinde çantayla bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Canik polisi çantayı alan kişinin E.D.(34) olduğunu belirlendi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada kayıp çanta ile birlikte yaklaşık 6 milyon lira değerindeki pırlanta yüzük ve kolyeler ele geçirildi. Ziynet eşyalarının bir kısmının çantada, bir kısmının ise evde bulunan kasada olduğu öğrenildi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan E.D. ifadesinde çantayı yolda bulduğunu iddia etti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.D. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Kayıp 6 milyonluk ziynet eşyasını polis 200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip buldu: 1 gözaltı 1

Kayıp 6 milyonluk ziynet eşyasını polis 200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip buldu: 1 gözaltı 2

Kayıp 6 milyonluk ziynet eşyasını polis 200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip buldu: 1 gözaltı 3

Kayıp 6 milyonluk ziynet eşyasını polis 200 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip buldu: 1 gözaltı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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