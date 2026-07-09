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"Bu görüntüleri polise göstermez miyim ben"... Dehşet anlarını böyle kayda aldı

Hatay'da ayrılmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde darbettiği öne sürülen H.Y.'yi cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kadının, "Bu görüntüleri polise göstermez miyim ben" sözleri dikkat çekti. Görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Bu görüntüleri polise göstermez miyim ben"... Dehşet anlarını böyle kayda aldı

Hatay'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y.'yi elinde bıçakla yere yatırıp döven H.Y., tutuklandı.

Olay, dün Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi. H.Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada eline bıçak alan H.Y., yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü.

Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. S.Y.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü. Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde; ayrılmak istediği H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini ardından kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

"YAPMA, BIÇAĞI BIRAK" DİYE FERYAT ETTİ

Olay sırasında yaşananlar çevrede bulunan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadının, "Yapma… Yardım etsin biriniz. Sakin ol, sakin ol yapma… Ya bıçağı elinden alsanıza. Bu görüntüleri polise göstermez miyim ben. Ya çoluğun çocuğun var yanında, bırak o bıçağı. Allah belasını versin senin gibi adamın. Taş falan fırlatacak bir şey yok mu şunun kafasına." diyerek şüpheliye tepki gösterdiği ve çevredekilerden yardım istediği duyuluyor.

"Bu görüntüleri polise göstermez miyim ben"... Dehşet anlarını böyle kayda aldı 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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kadına şiddet Hatay bıçak saldırı
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