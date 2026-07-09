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Sürpriz haber! Xiaomi beklenen modeli iptal etmiş olabilir

İddiaya göre Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi Xiaomi 18 Ultra'nın geliştirilmesini tamamen durdurdu. Buna göre, şirket bu yıl "Pro" modellere yönelecek.

Sürpriz haber! Xiaomi beklenen modeli iptal etmiş olabilir
Enes Çırtlık

Xiaomi'nin en iddialı telefon serisi, bir nesil boyunca rafa kalkmış olabilir. Sızıntı kaynağı Kartikey Singh'in paylaştığı bilgilere göre Xiaomi, Xiaomi 18 Ultra'nın geliştirilmesini tamamen sonlandırdı ve yeni nesil ürün gamında "Ultra" sınıfı bir amiral gemisine yer vermemeyi tercih etti. Aslında son birkaç aydır çıkan haberler, şirketin bu modeli rafa kaldırabileceği ihtimalini işaret ediyordu; son sızıntı ise kararın nihayet verildiğine işaret ediyor gibi görünüyor.

GALAXY S27 ULTRA RAKİPSİZ Mİ KALIYOR?

İddia doğruysa bunun en somut sonucu rekabet cephesinde yaşanacak: Notebookcheck'te yer alan habere göre Xiaomi, Samsung Galaxy S27 Ultra piyasaya çıktığında ona doğrudan bir alternatif sunamayacak. Ultra sınıfı, her iki markanın da kamera ve donanımda sınırları zorladığı segment olduğundan, Xiaomi'nin bu nesilde masada olmaması dikkat çekici olacak.

Sürpriz haber! Xiaomi beklenen modeli iptal etmiş olabilir 1

İPTALİN ARKASINDA NE VAR?

Xiaomi'nin bu tercihi neden yaptığı net değil; ancak kararın büyük olasılıkla yükselen bellek fiyatlarıyla ilgili olduğu değerlendiriliyor. Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro Max, kendisini Xiaomi 17 Ultra'nın fiyat aralığına taşıyan ciddi bir zamla gelecek. Bu senaryoda Xiaomi 18 Ultra'nın fiyatı, sürdürülebilir olamayacak kadar yükseğe çıkacaktı.

ULTRA HAYRANLARINA 18 PRO VE 18 PRO MAX

Xiaomi 18 Ultra iptal edilmiş olsa da kaynak, şirketin Xiaomi 19 Ultra ile eski çizgisine döneceğini öne sürüyor; aktarılan takvime göre bu dönüş 2027 sonu veya 2028 başına denk geliyor.

O zamana kadar şirketin "Ultra" amiral gemilerinin hayranları, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max ile yetinmek zorunda. Her iki telefonun da geliştirilmiş kamerayla gelmesi bekleniyor. En az bir modelin ise küresel pazara çıkacağı öne sürülüyor.

KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK

Tüm bu bilgilerin resmi bir duyuruya değil, sızıntı kaynaklarına dayandığını hatırlatmak gerekiyor. Xiaomi cephesinden iptale, "Pro" stratejisine veya Xiaomi 19 Ultra takvimine dair doğrulanmış bir açıklama yer almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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