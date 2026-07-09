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Beyşehir Gölü’nde avlanan balıklar tek tek kontrol edildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Beyşehir Gölü’nde avlanan balıklar tek tek kontrol edildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile su ürünleri kontrol personeli tarafından balık işleme tesisleri, perakende satış iş yerleri, Beyşehir Gölü kıyısında bulunan balık alım kantarları ve gölde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinde kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünlerinin neslinin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, yasal avlanma boylarına dikkat çekilerek sazan balığında 40 santimetre, sudakta 26 santimetre, kadife sazanında 26 santimetre ve tatlı su kefalinde 20 santimetrenin altındaki balıkların avlanmasının ve satışının yasak olduğu hatırlatıldı.

Yetkililer, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin tek yolunun kurallara uymaktan geçtiğini belirterek, vatandaşlardan da yasal boy sınırının altındaki balıkları satın almamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.

Beyşehir Gölü’nde avlanan balıklar tek tek kontrol edildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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