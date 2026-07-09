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Samsung'un Galaxy Z Fold 8 için özel bir planı olduğu iddia edildi

Samsung yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini resmen açıklarken, Galaxy Z Fold 8 için Snapdragon 8 Elite Gen 5 iddiası gündem oldu.

Samsung'un Galaxy Z Fold 8 için özel bir planı olduğu iddia edildi
Enes Çırtlık

Samsung ile Qualcomm arasındaki anlaşma, iddialara göre katlanabilir telefonlarda yeni bir boyut kazanacak. Çünkü sızıntı kaynağı @SPYGO19726'nın paylaştığı yeni detaylara göre Güney Koreli devin Galaxy Z Fold 8 için özel bir planı var.

WccfTech'te yer alan habere göre Samsung, katlanabilir seriye ayrışma katmak amacıyla, aynı yonga setinin S26'dakinden üstün yapay zekâ performansı sunan geliştirilmiş bir sürümünü kullanacak.

Samsung un Galaxy Z Fold 8 için özel bir planı olduğu iddia edildi 1

SAAT HIZLARI AYNI, FARK NPU'DA

Söylentiye göre Z Fold 8'de kullanılacak çipte CPU ve GPU saat hızları değişmiyor. Performans çekirdeklerinde 4,74 GHz ve Adreno 840 grafik biriminde 1,30 GHz korunuyor. Asıl fark ise NPU'da (Sinir İşleme Birimi) yaşanıyor. İddiaya göre bu birimde, daha iyi cihaz üstü yapay zekâ ve çoklu görev yetenekleri için çeşitli ayarlamalar yapılacak.

VERİMLİLİK ARTIŞI OLACAK

Güncellenen Snapdragon 8 Elite Gen 5'in, TSMC'nin en yeni ve en gelişmiş 2 nm üretim sürecine dayanması pek olası görülmüyor. Ancak söylentiye göre çip, mevcut üretim sürecinin olgunlaşması sayesinde eskisinden daha verimli olacak.

Zamanlama Samsung açısından dikkat çekiyor. Çünkü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın çıkışına yalnızca birkaç ay kaldığı düşünülüyor.

Öte yandan cihazların DRAM kıtlığı nedeniyle daha yüksek fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Bu da Samsung'un yükselen fiyatı hak ettiğini kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.

SÖYLENTİYE TEMKİNLİ YAKLAŞMAKTA FAYDA VAR

Elbette tüm bunlar, resmi bir duyuruya değil tek bir sızıntı kaynağına dayanıyor. Bu yüzden söz konusu söylentiye ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Qualcomm veya Samsung cephesinden çipin özel sürümüne, NPU ince ayarına ya da Z Fold 8'in donanımına dair doğrulanmış bir açıklama henüz yok. Büyük ihtimalle her şey, Galaxy Z Fold 8'in resmi duyurusuyla netleşecek.

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