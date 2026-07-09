Rize’de şehir içi su şebekesine 100 milyon Euroluk çözüm

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehir içi su şebekesini yenileyecek 100 milyon Euroluk dev altyapı projesiyle su kayıplarını yüzde 50’lerden yüzde 20’lerin altına indirmeyi ve arızalara nokta atışı müdahale etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Aktif Gazeteciler Derneği’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Şehir içi su şebeke hattını baştan aşağı yenileyecek olan dev altyapı projesi hakkında konuşan Metin, şehrin geleceğini garanti altına alacak 100 milyon Euroluk paket projenin detaylarını paylaştı. Başkan Metin, yürütülen çalışmalarla şuanda yüzde 50 seviyelerinde olan su kayıplarının ciddi oranda azaltılacağını ve su hattında oluşabilecek arızalara hızlı müdahaleyi sağlayacak modern bir takip sistemi kurulacağını belirtti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentin su şebekesindeki mevcut durumu ve değişim sürecini anlatarak, "Rize için en önemli addettiğimiz ve 100 milyon Euroluk bir paket proje olan su projemiz, yani şehir içi şebekesi... Şehir içinde bizim 450-500 kilometrenin üzerinde bir su hattımız var. Bunun en yoğun trafiği olan yeri de aslında 300 kilometreye indirgeyebiliriz. Bu 300 kilometrenin 270 kilometresi 2 yıl içerisinde değiştirilmiş oluyor. Geçmişteki çok eski 30-40 senelik borulardan tutun da zaman içerisinde kullanılan boruların, bizdeki cazibenin fazla olması, basıncın fazla olmasıyla, üst katlardaki işte ’gidiyor, gitmiyor’ basınçtan dolayı, farklarından dolayı çok deforme oluyordu çabucak. Rize’nin altyapı coğrafyasından dolayı da bu sıkıntıyı aşmak için yeni, dünyada çok yeni yeni kullanılan, uPVC denilen, fabrikanın 50 yıl garanti verdiği ama basınca göre 100 yıla kadar dayanabilen yeni bir sistemle değiştiriyoruz bunu. 37 milyon euroluk bir proje, sadece tek başına bu. 270 kilometre. Ve biz, belki de önümüzdeki 50-60 yıl daha suyun ’orası bozuldu, burası bozuldu, o mahalleyi kestikten’ ziyade direk bölgesel işlem uygulayacağız. Hem SCADA ekibiyle beraber, bütün bu hatlar, GPS cihazı gibi, onlar çünkü içerisinde bir sistem kendi içerisinde yerleştiriyorlar, onları oradan izleyebilecekler ve hata nerede var, diğer nokta atışı olarak gidip bakacaklar" dedi.

Arıza ve aksaklıklar SCADA sistemiyle yüzde 30’lara düşecek

Hedeflenen su tasarrufu ve bölgesel vana sisteminin detaylarını aktaran Metin, "Yüzde 50’lik su kaybımızı Yüzde 20’lerin altına çekeceğiz. Ve bu SCADA sistemiyle beraber de daha küçük alanlarda vanalar oluşturarak bir mahallenin, bir sokağındaki hatayı bulacağız. Bir arızayı tamir etmek için bazen 2-3 mahalleye su veremez duruma geliyoruz. Şimdi o da yok olmuş olacak. O cadde, o sokaktaysa hata, o vana kısılacak ve orada tedarik olacak. Yine arızalar, şu bu olacaktır muhakkak ama şu andaki olanın belki de 100 üzerinden bakarsak Yüzde 20’lere, Yüzde 30’lara indirgeyeceğiz bu arıza veyahut da aksaklıkları" diye konuştu.

"1-2 yıllık eziyeti çekeceğiz"

Çalışma sürecinde yaşanacak geçici rahatsızlıklar için vatandaşlardan sabır isteyen Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bunu 1-2 yıl içerisinde yaparken biz çok sıkıntı da yaşatacağız. Mahallelere, sokaklara. Yol yarılmış olacak, zamanında yetişmeyecek, efendim kapatacağız orayı, başka bir arıza çıkacak, orayla uğraşacağız. Çünkü var olan bir sistemin içerisinde yeni bir sistem kuruyorsunuz, 270 kilometrelik. Bunlar ana borular da var içerisinde, tali ve kılcala kadar inecek. Fakat bu 1-2 yıllık eziyeti çekeceğiz, önümüzdeki belki de 70-80 yıl daha rahat, daha konfor içerisinde yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

"Andon suyundan gelen suyun da bırakılması artmış olacak"

Kayıpların azalmasıyla doğaya dönecek su miktarının da artacağını vurgulayan Metin, "Biz bu kaçakları zaten azalttığımız zaman, otomatikman dere yatağına bırakılacak su da artmış olacak bizim tarafımızdan. Yani Andon suyundan gelen suyun da bırakılması artmış olacak. Ben teslim aldığım zaman bu Yüzde 57’lerdeydi. Biz mesela bu kadar hani anlatıyorduk ya, ’Her sene altyapıda şu kadar yaptık, 5 kat fazla yaptık...’ Bak bunlar bile 7 puan düşürebiliyor onu. Çünkü yaptığımız ’en çok çok’ dediğimiz bile senede 10-15 kilometre. Eskiden bu 5-6 kilometreydi.10-15 kilometrede yılda yaptığımız halde biz 6-7 yılda 100 kilometreyi değiştirdik. Toplam 500 kilometre. Şimdi 270 kilometre daha buna ilave ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Saatte 3 bin 400 metreküp Andon’dan su veriyoruz, bin 700 metreküp tüketim görüyoruz"

Mevcut su üretimi ile tüketim verilerini kıyaslayan ve SCADA sisteminin önemine değinen Metin, "Saatte 3 bin 400 metreküp Andon’dan su veriyoruz. Ana borulardan ana depolara gelen de 3 bin 400, orada sıkıntı yok. Ama ana depolardan ilçelere giderken veyahut da hane halklarına kadar giderken mahalle aralarından, işte orada bizim tahakkukumuza bakıyoruz, tüketilen su miktarına, bu bin 700 metreküplere geliyor. Oradan görebiliyoruz onu. Ama şimdi o SCADA’yla beraber anlık bunu takip edebileceğiz yeni sistemde" şeklinde konuştu.

Dünya standartlarına ve sayaç kaynaklı teknik detaylara dikkat çekerek sözlerini tamamlayan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Onun için dünyada bunun en ideali Yüzde 25’lerin altına, Yüzde 20’lerin altına indirebilmek. Bizim arkadaşlar Yüzde 15 hedeflemiş de ben yine temkinli, ’Yüzde 20’lerin altı’ diyorum. Niye? Her halükarda su, basınçla bir yerlerden sızabiliyor, ana depolardan bazen tali bırakmalar yapabiliyoruz. O Yüzde 20 çok normal. Hatta bu saatlerin, yani evlerde kullandığımız saatlerin de niteliğine göre kayıp artıp azalabiliyor yani. Daha çok su tüketirken yazılıma geçerken daha az verebiliyor. Oradan da kayıp olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır