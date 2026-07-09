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Almanya'nın ihracatı mayısta yüzde 0,9 arttı

Almanya'da ihracat, mayısta beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 0,9 yükseldi.

Almanya'nın ihracatı mayısta yüzde 0,9 arttı
Cansu Çamcı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin dış ticaret öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın ihracatı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artış gösterdi.

Böylece, Almanya söz konusu ayda 137,9 milyar avroluk ihracat gerçekleştirdi.

Piyasa beklentileri, mayısta Almanya’nın ihracatının aylık bazda yüzde 0,3 düşeceği yönündeydi. Açıklanan veriler beklentileri aştı.

Aynı dönemde Almanya’nın ithalatı ise aylık bazda yüzde 2,5 düşerken yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi. Mayısta Almanya’nın ithalatı 118,8 milyar avroyu buldu.

Böylece, Almanya mayıs ayında 19,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Mayısta Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülke ABD oldu. Bu ülkeye ihracat aylık bazda yüzde 23,1 artarak 14,1 milyar avroya yükseldi. ABD'ye ihracat geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 15,4 arttı.

İngiltere'ye ihracat yüzde 0,4 artışla 6,7 milyar avroya, Çin'e ihracat ise yüzde 7,1 artışla 6,2 milyar avroya çıktı.

Almanya'nın en fazla ithalat yaptığı ülke ise Çin oldu. Çin'den ithalat mayısta yüzde 2 azalarak 15,1 milyar avroya geriledi. ABD'den ithalat yüzde 11,5 artışla 9,5 milyar avroya, İngiltere'den ithalat da yüzde 14,5 artışla 3,8 milyar avroya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İhracat
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