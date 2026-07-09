HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te zeytin tarlasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zeytin tarlasında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevkiinde meydana geldi.

Bilecik’te zeytin tarlasında çıkan yangın korkuttu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zeytin tarlasında çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zeytin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 metrekarelik alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Öte yandan, yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Miras kavgasında 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktıMiras kavgasında 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılarHırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.