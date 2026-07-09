MSB'den CAATSA ve Miçotakis açıklaması

Ankara'da yapılan NATO Zirvesi sonrası akıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 ve CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklamaları ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 'Savaş' iddiaları kaldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında her iki konu da değerlendirildi.

"BEKLENTİMİZ KISITLAMALARIN KALDIRILMASIDIR"

MSB tarafından, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına yönelik yapılan değerlendirmede, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz" ifadelerine yer verildi.

MİÇOTAKİS'İN İDDİLARINA YANIT

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" iddiasını savunmuştu. Miçotakis'in bu açıklaması Yunan basınında geniş yer bulmuştu. Miçotakis'in bu iddiasına yönelik MSB'den yanıt geldi.

"TSK'NIN, KENDİSİNE TEHDİT OLUŞTURMAYAN HİÇ KİMSE İÇİN TEHDİT OLMADIĞINI HATIRLATIYORUZ

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.