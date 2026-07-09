HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MSB'den CAATSA ve Miçotakis açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Trump'ın CAATSA sözlerine yer verildi. Açıklamada, "Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır" denildi. Miçotakis'in 'savaş' iddialarına da yanıt verildi ve "TSK kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den CAATSA ve Miçotakis açıklaması
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da yapılan NATO Zirvesi sonrası akıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 ve CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklamaları ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in 'Savaş' iddiaları kaldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında her iki konu da değerlendirildi.

MSB den CAATSA ve Miçotakis açıklaması 1

"BEKLENTİMİZ KISITLAMALARIN KALDIRILMASIDIR"

MSB tarafından, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına yönelik yapılan değerlendirmede, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz" ifadelerine yer verildi.

MSB den CAATSA ve Miçotakis açıklaması 2

MİÇOTAKİS'İN İDDİLARINA YANIT

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" iddiasını savunmuştu. Miçotakis'in bu açıklaması Yunan basınında geniş yer bulmuştu. Miçotakis'in bu iddiasına yönelik MSB'den yanıt geldi.

"TSK'NIN, KENDİSİNE TEHDİT OLUŞTURMAYAN HİÇ KİMSE İÇİN TEHDİT OLMADIĞINI HATIRLATIYORUZ

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da marketlerden 20 bin liralık bebek maması hırsızlığı kamerada; 2 tutuklamaTekirdağ'da marketlerden 20 bin liralık bebek maması hırsızlığı kamerada; 2 tutuklama
Germencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyorGermencik’te temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Anahtar Kelimeler:
msb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Galatasaray'ı çok üzecek Victor Osimhen gelişmesi! Bu kez iş ciddi

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

Türk savunma devi rekor bedelle satıldı: İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.