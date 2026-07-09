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Trafikte meydan kavgası: Kaçmaya çalışan minibüse taş fırlattılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında trafikte çıkan sopalı ve taşlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte meydan kavgası: Kaçmaya çalışan minibüse taş fırlattılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında trafikte çıkan sopalı ve taşlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda kaçmaya çalışan bir minibüsün camı atılan taşla kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz’da Zirai Aletler Sanayi Sitesi’ndeki caddede seyir halinde olan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen taraflar trafikte karşılaştı. Araçlarından inerek sözlü olarak tartışmaya başlayan kişiler arasındaki gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri elindeki sopayla karşı taraftaki sürücüye vurdu. Aldığı darbelerle dengesini kaybeden kişi refüje düşerken, olay yerinde bulunan bir kadın ise çığlık atarak tarafları ayırmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan minibüsün camını kırdılar
Saldırıdan kurtulmak isteyen minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi, araçlarına binerek geri vitesle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada gruptan bir kişi, yerden aldığı taşı hareket halindeki minibüse fırlattı. Taşın isabet ettiği aracın ön camı kırıldı.
Vatandaşların araya girmesi ve minibüsün bölgeden uzaklaşmasıyla sona eren kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Trafikte meydan kavgası: Kaçmaya çalışan minibüse taş fırlattılar 1

Trafikte meydan kavgası: Kaçmaya çalışan minibüse taş fırlattılar 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik
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