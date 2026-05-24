HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayıp olarak aranan genç kadının cansız bedeni gölette bulundu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir tabiat parkındaki gölette kadın cesedi bulundu. 25 yaşındaki kadının Mersin'de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Kayıp olarak aranan genç kadının cansız bedeni gölette bulundu

Olay, Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi’nde yer alan tabiat parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki gölet yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkartılan genç kadının boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp olarak aranan genç kadının cansız bedeni gölette bulundu 1

ANNESİ KAYIP İLANI VERMİŞ

Polis ekiplerince gölet çevresinde yapılan araştırmalarda, kıyıda hayatını kaybeden kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu.

Kayıp olarak aranan genç kadının cansız bedeni gölette bulundu 2


Çantada yapılan inceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin'e ait olduğu belirlendi. Genç kadının annesi Ş.G.'nin 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı izin kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi.

Kayıp olarak aranan genç kadının cansız bedeni gölette bulundu 3
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Yapay Zeka 2" operasyonunda 11 tutuklama"Yapay Zeka 2" operasyonunda 11 tutuklama
Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3’ü ağır 4 yaralıBatman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3’ü ağır 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya baraj gölü kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.