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"Ya Şehr-i Ramazan" ne demek? "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ne anlama gelir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.03.2025 20:02
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İslam alemi için mübarek Ramazan ayı öncesinde tüm müminler bu ay için hazırlanır. Ramazan ayı hazırlıklardan en önemli olanı ise Ramazan'ın ilk haftasında camilere asılan mahyalarda görülen "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" cümlesinde geçen "Ya Şehr-i Ramazan" ifadesidir. Peki, "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ne anlama gelir?

"Ya Şehr-i Ramazan" ne demek? "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ne anlama gelir?

"Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadesi, şehirdeki her camilerin minarelerinde ya da sosyal medyada sıklıkla görülen bir temenni olarak öne çıkmaktadır. "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadesi, Ramazan gelenekleri arasında en bilinen sözlerden biri olarak herkesin ezberindedir. Bu dönemle sık sık karşılaşılan bu cümlenin anlamı bilhassa "Şehr-i Ramazan" ifadesinin anlamı çok fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır.

"Ya Şehr-i Ramazan" ne demek?

Ramazan ayında Dünya’nın birçok yerinde milyonlarca Müslüman oruç tutarak ibadetlerini yerini getirmektedir. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her sene olduğu gibi camilere çeşitli mahyalar asılmaktadır. Bu geleneğin Osmanlı'dan günümüze kadar geldiği bilinirken, Ramazan'ın ilk gününde camilere asılan "Şehr-i Ramazan" ifadesinin ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

"Şehr-i Ramazan" ifadesi kısaca "Ramazan ayı" anlamına gelmektedir. Arapçada Şehr, "ay" anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimenin çoğul hali ise "şuhûr" (aylar) kelimesi olarak bilinir.

"Şehr-i Ramazan" ifadesi bazı durumlarda anlam karışıklığına da neden olabilmektedir. Bu kelime hakkında yaşanan kafa karışıklığının sebebi 'şehr' kelimesinin iki ayrı dilde (Arapça ve Farsça) yazılışlarının aynı ama anlamlarının farklı olmasıdır. Her Ramazan ayında görülen bu sözcükle ilgili ilk akla gelen ise düşünce "şehir, kent, il" anlamı olarak kullanıldığıdır. Bu yüzden "Şehr-i Ramazan" ifadesi "ramazan şehri" olarak açıklanabilmektedir. Ancak doğru anlamı “Ramazan ayı”dır.

"Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" sözünün anlamı nedir?

Ramazan ayı boyunca televizyonlarda, cami mahyalarında ve daha birçok yerde "Şehr-i Ramazan" ifadesi görülür. Bu noktada "Şehr-i Ramazan" ifadesinde yer alan 'şehr' kelimesi Arapça anlamı düşünülerek değerlendirilmelidir. Arapça'da ayın gökyüzünde hilal şeklinde görülmesi, dolunay olması, tekrar hilal şekline doğru küçülüp batması ve tekrar doğması döngüsündeki geçen süreye denmektedir. Dolayısıyla bir aylık (29 ya da 30 gün) zaman dilimidir.

Arapça'da 'ay' anlamında kullanılan 'şehr' sözcüğü, İslam'ın 5 şartı arasında yer alan orucun tutulduğu ayın adıyla (Ramazan) birleşerek özel bir kavram haline gelmiştir. "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ise “Hoş geldin Ramazan ayı” şeklinde tercüme edilmektedir.

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Ramazan ramazan ayı
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