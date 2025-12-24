Yaban hayvanı kazaya yol açtı: Devrilen tırın üzerindeki demir plaka başka bir tıra çarptı

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolu üzerindeki Yeniyapan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. idaresindeki 67 UF 460 plakalı tır, yola çıkan yaban domuzuna çarpmamak için manevra yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tırın dorsesinde bulunan rulo şeklindeki demir plakalar ise yola savrularak M.A. yönetimindeki 63 FC 729 plakalı tıra çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı her iki kazada da araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik normale döndürüldü.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır