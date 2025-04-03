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  4. Yağış zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı

Yağış zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı

03.04.2025 16:05
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Kırıkkale'de yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yağış zincirleme kazaya yol açtı: 3 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 62. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 KTZ 30 plakalı otomobil ile N.U. yönetimindeki 41 AGT 506 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan ikinci otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 06 DH 4668 plakalı başka bir araca çarptı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yol, kazanın yaşanmasında etkili oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.K. kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan E.İ.K., D.K. ve F.A.K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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