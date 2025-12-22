HABER

Yağışlar Anamas’ın zirvesini beyazlattı

Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan yağışların ardından metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu. Yağışlar Konya’nın bazı bölgelerinde yüksek kesimlere kar olarak düşerken, Beyşehir ilçesinin simgesi haline gelen Anamas Dağı’nın Dedegöl zirvesi de beyaza büründü.

Yağışlar Konya’nın bazı bölgelerinde yüksek kesimlere kar olarak düşerken, bazı yerleşim merkezlerinde yağmur yağışı etkili oldu. Bazı dağların zirveleri ise beyaz örtüyle kaplandı. Beyşehir ilçesinin simgesi haline gelen Anamas Dağı’nın Dedegöl zirvesi de beyaza büründü. Beyşehir ilçe merkezinden de görülebilen Anamas, bulutlar arasındaki kartpostallık görüntüsüyle ilgi çekti. Konya’da son 24 saat içerisinde en çok yağışın düştüğü ilçe Derebucak oldu. İlçede rekor ölçüde yağış kaydedildi. Meteoroloji verilerine göre Derebucak’a son 24 saat içerisinde 21,7 kilogram yağış düştü. Derebucak’ı sıralamada Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası izledi. Yeşildağ Orman Sahası’nda 19,5 kilogram yağış kaydedildi. Beyşehir merkez de yağışlardan nasibini aldı. Beyşehir’de 5,2 kilogram yağış ölçülürken, Hüyük’te 4,8, Seydişehir’de ise 4,4 kilogram yağış kayıtlara geçti. Derbent ilçesinde ise 1,0 kilogram yağış verilere yansıdı. Bu ilçeler dışında kalan Konya’nın merkez ve diğer bölgelerinde kayda değer bir yağış görülmedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

