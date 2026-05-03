Yağışlı hava kazayı getirdi: Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti

Kaza, Tekmen Mahallesi’nde Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın K. yönetimindeki tır, yağış nedeniyle kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır, Arslan Şahin Sitesi önünde bulunan bir pansiyonun önüne savruldu. Kazada çevrede maddi hasar oluşurken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tırın kayarak karşı şeride geçtiği ve savrulduğu anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Aydın K., ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



