Yağmur duası nedir, nasıl yapılır? Yağmur duasının tarihi ve uygulaması

Yağmur duası insanların yağmur ihtiyacını karşılamaları için Allah'a ellerine açmasını ifade eder. Bu duanın amacı kuraklık dönemlerinde yağmur yağması ve bereketin artmasıdır. Yağmur duaları insanların iç dünyasına manevi bir huzur ve güç veren bir dua olarak öne çıkar. Bununla beraber toplumun farklı kesimlerinden kişilerin bir araya gelmesiyle birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmektedir. Bu noktada yağmur duasının nasıl yapıldığı ve tarihi sıklıkla araştırılan konular arasında yer alır.

Yağmur duası nedir?

Yağmur duası kuraklık zamanlarında yağmur yağması için yapılan özel bir dua olarak öne çıkar. İslam hukukunda ve Arapça'da bu dua “istiskâ” olarak adlandırılır. İstiskâ kelimesi Arapça'da “yağmur istemek, yağmur talebinde bulunmak” anlamına gelir.

Yağmur duası yapılacağı zaman toplumun bir araya gelmesi oldukça önemlidir. Geleneksel uygulamaya göre 3 gün üst üste cemaat halinde yerleşim yerinin dışına çıkılır. Topluluk olarak Allah’tan yağmur yağdırması için içtenlikle dua edilir.

Yağmur duasının tarihine bakıldığında İslamî kaynaklarda ve farklı kültürel geleneklerde karşımıza çıkmaktadır. Roma döneminde yağmur yağması için “aquaelicium” adlı bir ritüel uygulanmıştır. Bu ritüelde Pontefikler “Lapis Manalis” adı verilen su taşı üzerinde dua ederlerdi. Su taşını Senato’ya getirir ve üzerine su dökerek Jüpiter'den yağmur beklerlerdi.

Hz. Muhammed (S.A.V) zamanında ise uzun süreli kuraklık dönemlerinde cami içerisinde ya da açık alanlarda cemaatle birlikte dua edilmiştir.

Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duasından önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun görülmüştür. Kafir olanlar yağmur duasına götürülmez. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, hayvanları yavrularıyla birlikte götürmek de müstehaptır. (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasının uygulaması için kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).

Örnek bir yağmur duası şu şekildedir:

"Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran."

Yağmur duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

"Allah’ım, bize yardım eden, içimize sinen,ferahlık veren, bol, yararlı her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimselerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarında da öyle bir sıkıntı öyle bir darlık var ki senden başkalarına arz edemeyiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir. sütlerimizi bollaştır. bizi göğün bereketlerinden sula. Bize yeryüzünün bereketlerinden ihsan eyle. Ey cömert kerem sahibi Allah’ımız biz senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki Sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır. Ey bağışlayıcı merhametli Rabbi'miz."