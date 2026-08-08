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Yağmur suyu giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın yağmur suyu gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yağmur suyu giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın yağmur suyu gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yavru kedinin kurtarılma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen Gülsüm Hallı, apartmanın giderinden kedi sesi geldiğini fark etti.

Çocuğunu okula götürdüğü sırada sesi duyduğunu belirten Hallı, çocuğunu bıraktıktan sonra aynı noktaya geri döndü. Sesin gider borusundan geldiğini fark eden Hallı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda gider borusuna sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan Hallı, "Çocuğumu okula götürüyordum, ses geldiğini duydum. Çocuğumu okula bırakıp dönerken sesi tekrar duydum. Arabanın altından geliyor diye düşündüm, tekrar baktım giderden geliyormuş. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdim. İtfaiye ekipleri geldi, kurtardılar sağ olsunlar. Ben ferahladım. Çok teşekkür ederim, canla başla hayvancağızı çıkardılar." dedi.

Öte yandan, yavru kedinin sıkıştığı yerden kurtarılma anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin yavru kediyi kurtarmak için verdiği mücadele saniye saniye yer aldı.

Yağmur suyu giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı 1

Yağmur suyu giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı 2

Yağmur suyu giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı 3

Yağmur suyu giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı 4

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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