Yahyalı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Mustafabeyli yol ayrımında buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Mustafabeyli yol ayrımında buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunan 3 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldrıdı. Otomobil, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

