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Yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Bilecik’te yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.

Yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sabah kendisinden haber alamayan Özlem Çiftdoğan’ın (51) yakınları olayı hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ve giren ekipler Özlem Çiftdoğan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Özlem Çiftdoğan’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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