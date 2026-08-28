Yakıt tankerinden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangın, Döğüşbelen Mahallesi Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir yakıt tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

TANKER YANGINI ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Alevleri fark eden şoför araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, hızla büyüyen yangın yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın dolayısıyla karayolu trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır