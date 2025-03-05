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Yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Yakıt tasarrufu yapmanın püf noktaları nelerdir? Yakıt tasarrufu için yapılması gerekenler

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
20.02.2025 20:25
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Yakıt tasarrufu yapmak bazı sürücüler için oldukça önemlidir. Alınan yakıtı daha uzun ömürlü bir biçimde kullanabilmek için uygulanan her türlü işlem yakıt tasarrufuna girer. Yakıt tasarrufu daha az yakıt harcanmasına ve çok daha fazla yol gidilmesine yardımcı olur. Yakıt tasarrufu doğru bir şekilde yapılırsa da çevreye verilen zarar da en aza indirilir. Peki yakıt tasarrufu için yapılması gerekenler nelerdir?

Yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Yakıt tasarrufu yapmanın püf noktaları nelerdir? Yakıt tasarrufu için yapılması gerekenler

Günümüzde yakıt fiyatlarında değişimler yaşanabilmektedir. Bu durumda ise araç kullanan kişiler yakıt tasarrufu konusunda çeşitli yöntemler uygulamaktadır. Araçların yakıt tüketim oranını azaltabilecek püf noktalarının olduğu söylenebilir. Fakat her araç sahibi bu konuda bilgili değildir. Yakıt tasarrufu yapılması yakıt maliyetleri de ciddi anlamda düşürür. Ayrıca araçların çevreye olumsuz etkilerini de azaltır. Buna istinaden yakıt tasarrufu yapmanın püf noktaları sık sık araştırılmaktadır.

Yakıt tasarrufu yapmanın püf noktaları nelerdir?

Yakıt tasarrufu yapmak daha az yakıt kullanıp araçla daha uzun mesafe gitmeyi sağlar. Yakıt tasarrufunun çeşitli faydaları vardır. "Yakıt tasarrufu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı da araç sahipleri için bilinmesi gereken bir konudur. Çünkü düşük yakıt tüketimi hem bütçede tasarruf sağlar hem de çevreye daha az zarar verir.

Yakıt türlerine göre yakıt tasarrufu için yapılması gerekenler de farklılık gösterir. Günümüzde en çok benzinli ve dizel araçlar kullanılır. İlk olarak benzinli araçlarda yakıt tasarrufu yapmak için bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Benzin alırken sabahın soğuk saatleri tercih edilmelidir. Çünkü soğuk havada benzin sıkışır ve buhar yapmaz. Böylece aynı fiyata daha fazla benzin almak mümkün olur.
  • Benzin alırken depoyu tam doldurmak yerine yarım depo benzin almak gerekir. Bu sayede hortumda kalan benzinin ücreti ödenmez.
  • Arabada bulunan fazla ağırlık yakıt tüketimini artıran bir faktördür. Bu yüzden kar zinciri vs. gibi diğer ağır eşyaların ihtiyaç olmadığı zamanlarda araçtan çıkarılması önemlidir.
  • Benzinli araçlarda yağın temiz olması gerekir. Düzenli olarak araç yağının değiştirilmesi motordaki sürtünme oranını azaltır. Böylece daha az benzin harcanır.
  • Benzinli araçlarda motorun soğuk olması yakıt tüketimini artırır. Aracın durduğu yerde ısıtılması yerine ilk kalkış süresi boyunca yavaş sürülmesi motoru daha sağlıklı bir şekilde ısıtır. Böylece yakıt tüketimi azalır.
  • Araçlarda hız sabitleyici kullanılması, yoksa hız sabitleyici eklenmesi yakıt tüketiminin dengelenmesi konusunda oldukça faydalıdır.

Dizel araçlarda yakıt tasarrufu için bilinmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

  • Araç lastiklerinin yeteri kadar şişirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde daha fazla sürtünme meydana gelir. Bu durum da yakıt tüketimini artırır. Lastiklerin havası düzenli olarak kontrol edilmelidir.
  • Araca koyulan ağır eşyalar veya aparatlar ağırlığı ve rüzgar direncini artırır. Bu da yakıt tüketiminin artması demektir.
  • Dizel araçlarda yakıt tasarrufu için yapılması gerekenlerden biri de araç ilk defa çalıştırıldığında ısınmasını beklemektir. Motor ısınmış hâldeyken yola çıkılırsa daha az yakıt kullanılır. Böylece yakıttan tasarruf edilir.
  • Dizel araçlar benzinli araçlar kadar seri değildir. Özellikle ani kalkışlar, ani frenler veya ayağın gazdan hızlı bir şekilde çekilmesi gibi durumlar yakıt tüketimini artırmaktadır.
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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.62
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.34
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.79
Gazyağı
39.04
Anahtar Kelimeler:
benzin Dizel otomobil tasarruf yakıt
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